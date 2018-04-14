Washington Post: на заседании Совбеза ООН по Сирии США обвинили Россию во лжи

В пятницу по инициативе России было созвано заседание Собвеза ООН по Сирии, на котором серьёзные предостережения сопровождались обвинениями, сообщает The Washington Post. Так, например, постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию во лжи и покрывании президента Сирии Башара Асада, а представитель России в ООН Василий Небензя в свою очередь обвинил США в том, что они «затевают очередной виток хаоса».

В эту пятницу было созвано заседание Совбеза ООН на фоне попыток некоторых государств-членов предотвратить удары по Сирии со стороны США и их союзников и предостережений о том, что ситуация может привести к более крупному региональному и, возможно, глобальному противостоянию, сообщает The Washington Post.

На третьем заседании Совбеза ООН серьёзные предостережения сопровождались обвинениями, которые в первую очередь исходили от представителей США и России.

Постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию во лжи и покрывании президента Сирии Башара Асада, который, по её словам, применял химическое оружие не менее 50 раз за все семь лет войны.

«Россия может сколько угодно жаловаться на фейковые новости, но никто не купится на её ложь и попытки скрыть виновных, — заявила Хейли. — Россия должна была гарантировать, что Асад не будет использовать химическое оружие, но Россия сделала всё наоборот».

Постпред России при ООН Василий Небензя, как пишет издание, в свою очередь обвинил США и их ключевых союзников — Францию и Великобританию — в воинственной риторике и бряцании оружием, которые усилили напряжённость.

«За что вы так терзаете Ближний Восток, провоцируя один конфликт за другим и натравливая региональные государства друг на друга? — задал вопрос Небензя, подчеркнув, что главари сирийских вооружённых группировок получили указания начинать наступление после возможной «силовой акции». — Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого?»

Как отмечает The Washington Post, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о своих опасениях в связи с тем, что события могут быстро перерасти в региональный и даже глобальный конфликт, и призвал все государства «действовать ответственно в этих опасных условиях».

«Возрастающая напряжённость и невозможность достижения компромисса угрожают привести к полномасштабной военной эскалации», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора в пятницу заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что ситуация остаётся напряжённой, сообщает The Washington Post, ссылаясь на официальное заявление Кремля.

«Главное же — следует воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые явились бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия, — говорится в официальном заявлении Кремля. — Лидеры поручили министрам обороны и иностранных дел поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки».