«Просто заткнитесь и скажите, кого бомбить»: сатирики представили встречу Трампа и генералов

Сатирики из The Onion представили собственную версию совещания, на котором должны были озвучить военные цели США в Сирии. По мнению авторов статьи, устав ждать связного ответа от Дональда Трампа, американский генерал Пол Сельва не выдержал и заявил: «Просто заткнитесь и дайте нам знать, кого разбомбить».
Американское сатирическое издание The Onion публикует свой взгляд на встречу американского президента Дональда Трампа и его генералов, на которой обсуждались военные удары по территории Сирии. Сообщается, что на 20-й минуте бессвязной речи Дональда Трампа о том, каким должен стать следующий шаг в Сирии, американский генерал Пол Сельва прервал главнокомандующего на полуслове и потребовал однозначного ответа.
«При всём уважении, господин президент, просто заткнитесь и дайте нам знать, кого разбомбить», — сказал Сельва, выразив общее мнение собравшихся на совещании по вопросам разведданных генералов, которые уже не могли выдержать хождения по кругу и всё более расплывчатых предложений президента касаемо потенциальных военных действий в Сирии.
«Прекратите увиливать и дайте нам чёткое представление о том, кого именно нужно взорвать. Ради бога, от вас требуется всего одно слово. Асад. Иран. Россия. Кого захотите, того, чёрт возьми, и убьём. Уточните: вам нужна смерть нескольких человек или множества, а с деталями мы как-нибудь сами разберёмся, хорошо? Господи, насколько же проще было с Бушем».
Трамп всё говорил и говорил, а рассерженные генералы поспешно поднялись и покинули помещение, решив бомбить везде, где, по их мнению, могли находиться члены ИГИЛ*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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