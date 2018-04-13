«Просто заткнитесь и скажите, кого бомбить»: сатирики представили встречу Трампа и генералов

Сатирики из The Onion представили собственную версию совещания, на котором должны были озвучить военные цели США в Сирии. По мнению авторов статьи, устав ждать связного ответа от Дональда Трампа, американский генерал Пол Сельва не выдержал и заявил: «Просто заткнитесь и дайте нам знать, кого разбомбить».

Американское сатирическое издание The Onion публикует свой взгляд на встречу американского президента Дональда Трампа и его генералов, на которой обсуждались военные удары по территории Сирии. Сообщается, что на 20-й минуте бессвязной речи Дональда Трампа о том, каким должен стать следующий шаг в Сирии, американский генерал Пол Сельва прервал главнокомандующего на полуслове и потребовал однозначного ответа.

«При всём уважении, господин президент, просто заткнитесь и дайте нам знать, кого разбомбить», — сказал Сельва, выразив общее мнение собравшихся на совещании по вопросам разведданных генералов, которые уже не могли выдержать хождения по кругу и всё более расплывчатых предложений президента касаемо потенциальных военных действий в Сирии.

«Прекратите увиливать и дайте нам чёткое представление о том, кого именно нужно взорвать. Ради бога, от вас требуется всего одно слово. Асад. Иран. Россия. Кого захотите, того, чёрт возьми, и убьём. Уточните: вам нужна смерть нескольких человек или множества, а с деталями мы как-нибудь сами разберёмся, хорошо? Господи, насколько же проще было с Бушем».

Трамп всё говорил и говорил, а рассерженные генералы поспешно поднялись и покинули помещение, решив бомбить везде, где, по их мнению, могли находиться члены ИГИЛ*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

