Колумнист Telegraph нашёл сексизм в фонетическом алфавите НАТО

Колумнист The Daily Telegraph Оливер Притчетт считает, что «необходимо что-то делать с международным радиотелефонным фонетическим алфавитом», использующимся в радиосвязи при передаче написания сложных для восприятия на слух слов. По его мнению, этот алфавит, который также называют «фонетическим алфавитом НАТО», «возмутительно непристоен» и закрепляет сексизм.

«Необходимо что-то делать с международным радиотелефонным фонетическим алфавитом* — тем самым, который начинается с Альфа, Браво, Чарли и так далее», — утверждает колумнист The Daily Telegraph Оливер Притчетт. По его мнению, этот алфавит, который также называют «фонетическим алфавитом НАТО», «возмутительно непристоен» и закрепляет сексизм всякий раз, когда его используют пилоты, диспетчеры и люди в кол-центрах, «пытающиеся разобрать твою фамилию».

«Совершенно неприемлем» тот факт, что в этом алфавите мужские имена: Чарли, Майк, Оскар, Ромео и Виктор — численно превосходят женские, представленные лишь одним именем — Джульетта. Для тех, кому и этого недостаточно, в алфавите можно найти «откровенно патерналистское» Папа.

Примечательно, конечно, и то, что Фокстрот и Танго, которые также присутствуют в алфавите, — это два танца, в которых традиционно ведут мужчины. Есть также и Гольф — вид спорта, в котором преобладает мужской пол.

«Я также недоволен Альфой и Дельтой, поскольку они, вероятнее всего, заставляют людей чувствовать себя изгоями, если им не довелось учить греческий в школе», — пишет колумнист британского издания. Альфа, по его словам, также ассоциируется с «альфа-самцом», Браво отдаёт «ненужным триумфализмом», а Униформа напоминает о «тошнотворном милитаризме».

«Я намерен также поднять тему сексизма и снобизма в австралийской авиакомпании Qantas, которая напоминает своим сотрудникам, чтобы они избегали использования таких слов, как «муж» и «жена», «мама» и «папа», а также перестали заниматься «ментерраптингом»**, — сообщает Притчетт.

По словам колумниста, он уверен в том, что после того, как он объяснит эту ситуацию представителям авиакомпании, они прекратят использовать этот «обидный алфавит». «Лишь одна вещь беспокоит меня в этом разговоре. Я боюсь, что в конце кто-то скажет: «Roger» (мужское имя Роджер, а также кодовое слово, обозначающее «Вас понял». — ИноТВ), — шутит колумнист The Daily Telegraph.

* Фонетический алфавит применяется в радиосвязи при передаче написания сложных для восприятия на слух слов, сокращений, позывных, адресов электронной почты и т.п. с целью уменьшения количества ошибок (прим. ИноТВ).

** «Ментерраптинг» (от англ. man — мужчина и interrupt — прерывать) — ситуация, когда мужчины прерывают и/или «затыкают» женщину (прим. ИноТВ).