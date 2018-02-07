20 minutes: на карнавале в Ницце Трампу, Путину и Мэй отвели роль пугала демократии

Близящийся карнавал в Ницце, посвящённый теме космоса, будет богат на политические сюжеты, сообщает 20 minutes. В центре внимания общественности — процессия кукол, созданная по мотивам романа «Планета обезьян», которая представит Дональда Трампа, Терезу Мэй, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в образе «разъярённых приматов-тиранов».
134-й карнавал в Ницце, который пройдёт с 17 февраля по 3 марта 2018 года, обещает быть богатым на политические сюжеты. В 2018 году главной темой мероприятия станет космос. Известный художник-декоратор Чад Кроу по случаю празднества переосмыслил сюжет романа Пьера Буля «Планета обезьян» и готовит к показу процессию из фигур современных политических деятелей в образе «разъярённых приматов», сообщает французское издание 20 minutes.
По сюжету художника, астронавт и его космический корабль «Демократия» высаживаются на «враждебной планете, населённой обезьянами-тиранами». Их представят куклы, изображающие мировых лидеров. «Американский президент в образе воинственной гориллы появится во главе колонны. За ним — Тереза Мэй, обхватившая Биг Бен, а также турецкий и российский лидеры в не менее устрашающем обличье», — передаёт издание.
Мало того, изображение «главы мировой державы №1» можно будет увидеть ещё в одной колонне под названием «Космическая программа США/Северной Кореи», где будет представлен «взрывоопасный дуэт» Трампа и Ким Чен Ына.
Французский президент с супругой также предстанут перед зрителями карнавала в виде кукол. В инсталляции по мотивам фильма «Марс атакует» первая леди Франции будет «вращать космический корабль своего мужа-президента».
Как отмечают организаторы карнавала, после теракта 2017 года мероприятие будет проходить при усиленных мерах безопасности.
Япония заявила протест России в связи с размещением истребителей Су-35С на острове Итуруп, который относится к южной группе Большой гряды Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.
Минэкономразвития предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта, что позволит уберечь финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. Об этом пишет газета «Известия».
Посольство России в Соединённых Штатах прокомментировало сообщение официального представителя Госдепартамента о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для затребования «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику.
Администрация Белого дома прорабатывает дополнительные меры, направленные на противодействие кибератакам на важные инфраструктуры США, которые якобы могут осуществить хакеры при поддержке Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Илья Геркус ответил на вопрос о возможности перехода полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команды, выступающие в сильных европейских чемпионатах.
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о желании железнодорожников приобрести форварда «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал о первых итогах расследования покушения на президента страны Николаса Мадуро. По словам дипломата, подготовка к покушению велась в американском штате Флорида и столице Колумбии Боготе.
Спортивный директор немецкого футбольного клуба «Шальке» Кристиан Хайдель опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что нападающий Брель Эмболо, принимавший участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Швейцарии, может пополнить состав российского «Локомотива».
Американский президент Дональд Трамп даёт лидеру КНДР Ким Чен Ыну мастер-класс, «как держать двери открытыми для кого-то». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой назвал возможные причины низкой результативности «Локомотива», забившего всего один мяч в восьми последних официальных матчах и ни разу не отличившегося в трёх поединках сезона-2018/19.