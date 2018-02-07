20 minutes: на карнавале в Ницце Трампу, Путину и Мэй отвели роль пугала демократии

Близящийся карнавал в Ницце, посвящённый теме космоса, будет богат на политические сюжеты, сообщает 20 minutes. В центре внимания общественности — процессия кукол, созданная по мотивам романа «Планета обезьян», которая представит Дональда Трампа, Терезу Мэй, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в образе «разъярённых приматов-тиранов».

134-й карнавал в Ницце, который пройдёт с 17 февраля по 3 марта 2018 года, обещает быть богатым на политические сюжеты. В 2018 году главной темой мероприятия станет космос. Известный художник-декоратор Чад Кроу по случаю празднества переосмыслил сюжет романа Пьера Буля «Планета обезьян» и готовит к показу процессию из фигур современных политических деятелей в образе «разъярённых приматов», сообщает французское издание 20 minutes.

По сюжету художника, астронавт и его космический корабль «Демократия» высаживаются на «враждебной планете, населённой обезьянами-тиранами». Их представят куклы, изображающие мировых лидеров. «Американский президент в образе воинственной гориллы появится во главе колонны. За ним — Тереза Мэй, обхватившая Биг Бен, а также турецкий и российский лидеры в не менее устрашающем обличье», — передаёт издание.

Мало того, изображение «главы мировой державы №1» можно будет увидеть ещё в одной колонне под названием «Космическая программа США/Северной Кореи», где будет представлен «взрывоопасный дуэт» Трампа и Ким Чен Ына.

Французский президент с супругой также предстанут перед зрителями карнавала в виде кукол. В инсталляции по мотивам фильма «Марс атакует» первая леди Франции будет «вращать космический корабль своего мужа-президента».

Как отмечают организаторы карнавала, после теракта 2017 года мероприятие будет проходить при усиленных мерах безопасности.