Euronews: прощаясь с мясом перед постом, португальцы не забыли посмеяться над политиками

Среди гостей и участников карнавала в португальском Торриш-Ведраше выделялись несколько «приглашённых». Например, канцлер Германии, которая приняла облик русалки, или американский президент, которого застали в недвусмысленной позе.
Популярное
-
Обозреватель NI: Вашингтону пора понять, что у него нет права голоса в вопросе сирийского будущего National Interest
-
Contra Magazin: Италия объявила ЕС войну, способную привести к его краху Contra Magazin
-
Fox News: недовольные Трампом ведьмы решили наложить порчу на судью Кавано Fox News
-
Экс-глава МИД Польши: Россия пытается сделать Азовское и Каспийское моря своей внутренней акваторией wPolityce.pl
-
Sky News: главком НАТО в Европе пообещал дать отпор «растущей российской угрозе» Sky News
-
Slate: растущие потребности человечества грозят миру рыбными войнами Slate
-
Telegraph: в борьбе с «гетеронормативной культурой» BBC добавит в эфир больше геев Daily Telegraph
-
Публицист: из-за массовой иммиграции Франция стала похожа на страну третьего мира Breizh Info
INFOX.SG
-
В России снизилось потребление алкоголя почти вдвое за пять лет
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что потребление алкоголя в стране за пять лет удалось снизить почти вдвое, а табака — почти на четверть. Об этом сообщает Интерфакс.
-
Мальтийский футбольный клуб «Валетта» предложил Усэйну Болту двухлетний контракт
Мальтийский футбольный клуб «Валетта» заинтересован в подписании двухлетнего контракта с восьмикратным олимпийским чемпионом по лёгкой атлетике ямайцем Усэйном Болтом.
-
В РПЦ заявили о самоликвидации Константинополя как центра православного мира
Константинопольский патриархат утратил право называться центром всей православной церкви. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
-
Названа дата прощания с Марком Кривошеевым
Прощание с учёным Марком Кривошеевым пройдёт в Центральной клинической больнице 18 октября. Об этом рассказал помощник учёного Юрий Шавдия.
-
Эксперт прокомментировала разработку новых мер по борьбе с курением и алкоголем
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина прокомментировала RT заявление о работе над новыми мерами по борьбе с курением в России, в частности, над введением «обезличенных» пачек сигарет.
-
Более 350 детей эвакуированы из школы в Запорожье
В Шевченковском районе Запорожья 353 школьника эвакуированы из-за распыления учеником газового баллончика.
-
Макарова проиграла Жабер в первом круге теннисного Кубка Кремля
Российская теннисистка Екатерина Макарова потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер в матче первого круга Кубка Кремля в Москве.
-
Умер один из создателей цифрового телевидения Марк Кривошеев
Советский и российский учёный Марк Кривошеев, один из создателей современного цифрового телевидения, скончался на 97-м году жизни.
-
Адвокат жены Глушакова считает, что футболисту важны алименты, а его супруге — дети
Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прибыл в Никулинский районный суд Москвы и объяснил, почему дети должны остаться с его клиенткой.
-
Космонавт Овчинин сравнил перегрузку с бетонным блоком на груди
Российский космонавт Алексей Овчинин в интервью RT рассказал, с чем можно сравнить перегрузку, которую испытывал экипаж во время аварии на корабле «Союз МС-10».
-
ООН: необходимо снять неприкосновенность с консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает необходимым снять дипломатическую неприкосновенность со здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
-
Асад рассматривает возможность поездки на Ялтинский форум
Сирийский лидер Башар Асад может принять участие в работе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
-
Овчинин рассказал о реакции астронавта Хейга на аварию «Союза МС-10»
Российский космонавт Алексей Овчинин в интервью RT рассказал, какая реакция была у американского астронавта Ника Хейга во время аварии на корабле «Союз МС-10».
-
Делегация России встретилась с главой МИД Саудовской Аравии
Российская делегация обсудила с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром ситуацию в Сирии и её урегулирование. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
-
Овчинин рассказал об аварии корабля «Союз»
Российский космонавт Алексей Овчинин, который был на борту потерпевшего аварию корабля «Союз МС-10», рассказал RT о произошедшем.
-
СМИ: Стал известен следующий соперник российского боксёра Бивола
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол проведёт свой следующий поединок против канадца Жана Паскаля.
-
Делегация Крыма подарила Асаду копию памятника «вежливым людям»
Прибывшая в Дамаск делегация из Крыма в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом подарила ему картины с крымским пейзажем, с изображением Московского Кремля и копию памятника «вежливым людям».
-
Общественники поддержали разработку новых мер по борьбе с курением
Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал RT заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о работе над новыми мерами по борьбе с курением, в частности над введением «обезличенных» пачек сигарет.
-
СМИ: За 10 лет бундесвер уволил почти 200 правых экстремистов
Начиная с 2008 года бундесвер уволил 199 правых экстремистов, пишет Rheinische Post со ссылкой на Министерство обороны ФРГ.
-
Нурмагомедов ответил 50 Cent на критику своего менеджера
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил американскому рэп-исполнителю 50 Cent на критику своего менеджера Али Абдель-Азиза.
-
Тимошенко призвала Раду принять мораторий на повышение цен на газ
Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала принять мораторий на повышение тарифов на газ на Украине.
-
Новый экипаж отправится на МКС в начале декабря
Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв в интервью RT заявил, что новый экипаж отправится к Международной космической станции в начале декабря.
-
Экзархи Константинополя вернулись в Киев
Представители Константинопольского патриархата (экзархи) заявили, что вернулись на Украину, чтобы подготовиться «к объединительному собору». Отмечается, что его результатом может стать предоставление томоса на автокефалию. Об этом сообщает ТАСС.
-
Александр Емельяненко не стал сравнивать брата с Нурмагомедовым
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко не стал сравнивать своего брата Фёдора и обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
-
На Украине заявили о победе Су-27 над F-15 в ходе учебного боя
На Украине провели условный бой между истребителем Су-27 и F-15 Национальной гвардии Соединённых Штатов в рамках учений «Чистое небо — 2018».
-
Ростуризм исключил «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров
Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров компанию «РоссТур».
-
Автобус хоккейной команды из Магнитогорска обстреляли после матча
Неизвестные обстреляли автобус магнитогорской команды «Стальные топоры» после матча чемпионата Федерации хоккея Магнитогорска (ФХМ) с клубом «Альянс» из Сибая.
-
Макрон провёл перестановки в правительстве
Французский лидер Эммануэль Макрон назначил новым главой Министерства внутренних дел Франции Кристофа Кастанера. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
-
Двигатель автомобиля из проекта «Кортеж» могут сделать авиационным
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин рассказал о проведении научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта «Кортеж» в авиационный.
-
Порошенко прокомментировал отказ РПЦ от отношений с Константинополем
Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
-
Помпео прибыл в Саудовскую Аравию
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Эр-Рияд, чтобы обсудить с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом ситуацию вокруг исчезновения в Турции журналиста Джамаля Хашукджи.
-
Нурмагомедов мог выступать за Украину
Алекс Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его племянник мог выступать за Украину.
-
Мать сестёр Хачатурян рассказала о жизни дочерей после выхода из СИЗО
Аурелия Дундук, мать сестёр Хачатурян, рассказала в беседе с RT о жизни дочерей после выхода из СИЗО.
-
В Совфеде угрозы Порошенко в адрес России связали с выборами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пригрозил, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
-
Американский митрополит призвал к покаянию виновников ситуации с УПЦ
Бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) прокомментировал решение Русской православной церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
-
50 Cent жёстко ответил менеджеру Нурмагомедова
Американский рэп-исполнитель Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко отреагировал на слова Али Абдель-Азиза, менеджера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
-
СК России возбудил ещё три уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе
Следователи возбудили ещё три уголовных дела по факту артиллерийских обстрелов со стороны украинских военных в Донбассе, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
-
Шайба Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» избежать поражения от «Торонто» в НХЛ
«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
RT преодолел отметку в 7 млрд просмотров на YouTube и сохранил лидерство среди новостных каналов
Телеканал RT преодолел отметку в 7 млрд просмотров на YouTube, установив рекорд среди новостных телеканалов. По общему числу просмотров RT опережает BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews. Кроме того, на YouTube-каналы RT подписались уже более 10 млн человек.
-
Эксперт назвал угрозы Порошенко в адрес России нагнетанием истерии
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
-
Канье Уэст встретился с президентом Уганды
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени, сообщает Sky News.
-
Минздрав намерен оградить подростков от электронных сигарет
Употребление электронных сигарет увеличивает вероятность приобщения подростков к курению традиционного табака, чего нельзя допускать, считает глава Минздрава России Вероника Скворцова.
-
Менеджер Нурмагомедова отреагировал на предложение 50 Cent о переходе в Bellator
Менеджер обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал предложение рэп-исполнителя 50 Cent о переходе спортсмена в Bellator за $2 млн.
-
В Гидрометцентре предупредили россиян о завершении бабьего лета
Период тёплой и сухой погоды закончится в центральной части России в субботу, 20 октября, а затем произойдёт резкое изменение циркуляции воздуха в верхних слоях тропосферы.
-
Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
-
На Украине три человека погибли в результате столкновения двух локомотивов
На Украине два локомотива столкнулись на карьере Северного горно-обогатительного комбината в городе Кривом Роге. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
-
Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением
Минздрав России совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения «обезличенных» пачек сигарет, которые не содержат логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
-
Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался от $15 млн за реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
-
Кабмин предложил усилить контроль за расходованием маткапитала
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому предлагается усилить контроль за расходованием средств маткапитала на улучшение жилищных условий.