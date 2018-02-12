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Euronews: прощаясь с мясом перед постом, португальцы не забыли посмеяться над политиками
В центре карнавального шествия, которое проходит в португальском Торриш-Ведраше накануне длительного поста, были огромные куклы, изображающие мировых лидеров в карикатурном обличье. Ангела Меркель «примерила» здесь роль русалки, а лидеры России и Северной Кореи вдруг оказались очень похожими друг на друга, передаёт Euronews.

Среди гостей и участников карнавала в португальском Торриш-Ведраше выделялись несколько «приглашённых». Например, канцлер Германии, которая приняла облик русалки, или американский президент, которого застали в недвусмысленной позе.

Парад, символизирующий «прощание с мясом» перед наступлением поста, был щедр на насмешки. И северокорейский лидер, и его российский коллега были похожи, как близнецы.
 
УЧАСТНИК: Карнавал — это традиция! Это уже стало потребностью: приезжать сюда, чтобы повеселиться в хорошей компании.
 
Момент, когда телесный низ становится телесным верхом, а шут — королём, краток. Уже в понедельник все, кто побывали в этом году в Торриш-Ведраше, вернутся к выполнению своих обязанностей, почти всегда серьёзных и довольно скучных.
 
Дата выхода в эфир 12 февраля 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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