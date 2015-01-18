Nice-Matin: Суд Марселя «попытается разобраться» в махинациях Березовского

Суд французского города Марсель рассмотрит в понедельник дело о предположительных финансовых махинациях покойного Бориса Березовского, сообщает Nice-Matin. По данным издания, прокуроры подозревают, что олигарх приобрел на незаконно полученные средства три виллы на Лазурном берегу, которые позже использовал для отмывания денег.