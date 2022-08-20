Nice-Matin: Мирей Матье призналась в любви русскому народу и призвала Путина и Зеленского к переговорам

12:58
Источник: Роналду может продолжить карьеру в «Марселе»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
12:55
Число погибших в результате ДТП в Дагестане возросло до восьми
Число погибших в результате аварии на территории Ногайского района Дагестана возросло до восьми.
12:46
Замглавы МИД: Россия готова ужесточать ответные меры при эскалации санкционного давления
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в случае эскалации санкционного давления со стороны Запада Россия готова ужесточать ответные меры.
12:45
«Лестер Сити» объявил о продлении контракта с Варди
Нападающий Джейми Варди продлил контракт с английским клубом.
12:35
Около 6 тысяч жителей Запорожья получили российские паспорта
В Запорожской области выдано около 6 тыс. российских паспортов, подано более 26 тыс. заявлений на гражданство.
12:32
Mundo Deportivo: «Барселона» нацелилась на защитника дортмундской «Боруссии» Мёнье
Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье может продолжить карьеру в «Барселоне».
12:23
Плющенко считает, что фигурист Автушенко не справился с волнением на юниорских прокатах
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал мнение, что фигурист Максим Автушенко из академии «Ангелы Плющенко» не сумел справиться с поставленной задачей на прокатах из-за волнения.
12:20
Развожаев заявил о следственных действиях по факту ЧП с беспилотником в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о следственных действиях по факту ЧП с беспилотником в Севастополе.
12:11
Российский МИД: Россия не смирится с заморозкой на Западе своих активов
Замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия не смирится с заморозкой на Западе своих активов.
12:11
Дрозд назвал фаворита боя-реванша Усик — Джошуа
Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд считает, что чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO и IBF Александр Усик является фаворитом боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.
12:01
Шойгу: решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины.
11:54
Хачатурянц о матче «Динамо» — «Спартак»: очень надеюсь на победу красно-белых
Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Спартаком» в шестом туре чемпионата России.
11:52
Власти Рязанской области рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.
11:41
Гаджиев — о бое с Дациком: я начинаю верить в Емельяненко
Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью RT высказался о состоянии Александра Емельяненко в преддверии поединка с Вячеславом Дациком.
11:36
Володин предложил отправить в Донбасс не пустивших в Москве в ресторан военного
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил отправить в Донбасс сотрудников ресторана, которые не пустили в заведение военного.
11:35
Гаджиев предположил, сколько заработают Емельяненко и Дацик за совместный бой
Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью RT предположил, сколько заработают за совместный бой Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик.
11:31
Ломбертс объяснил, почему не примет участия в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»
Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что не примет участия в матче ветеранов между петербургской командой и московским «Спартаком» из-за плотного графика бельгийского «Гента», в котором он работает помощником главного тренера.
11:30
Борзаковский: самую большую дистанцию прошёл, когда отправился бегать кросс и заблудился
Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский ответил на вопрос, бегал ли он марафон.
11:26
В Минобороны России заявили об уничтожении батальона теробороны в Днепропетровской области
В Минобороны России заявили о практически полном уничтожении батальона 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в Днепропетровской области.
11:25
Борзаковский сравнил Дюплантиса с Болтом
Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский сравнил шведского легкоатлета Армана Дюплантиса и легендарного ямайского спринтера Усэйна Болта.
11:20
Шойгу: закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии актуален
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и своевременно.
11:17
Источник: Кавани достиг принципиального соглашения с «Вильярреалом»
Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани близок к переходу в «Вильярреал».
11:10
Хачатурянц оценил работу Абаскаля в «Спартаке»
Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
11:09
Умер актёр Сергей Григорьев
Актёр и кукловод Сергей Григорьев скончался на 65-м году жизни в Израиле.
11:04
Шойгу: многие украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией.
11:02
В России впервые с марта выявили более 40 тысяч случаев COVID-19
За 24 часа в России выявлено 40 010 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 37 609.
11:01
За сутки в России госпитализированы 3450 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 3450 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 3349 пациентов с COVID-19.
10:58
Президент «Адана Демирспор» назвал количество футболок, проданных с фамилией Дзюбы
Президент турецкого клуба «Адана Демирспор» Мурат Санжак сообщил, сколько было продано футболок с фамилией российского форварда Артёма Дзюбы.
10:52
Шойгу назвал идею запрета въезда россиянам в ЕС проявлением нацистской политики
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что идея запретить всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.
10:47
Тарасов обратился к Слуцкому с просьбой взять его в «Рубин»
Российский полузащитник Дмитрий Тарасов готов вернуться в казанский «Рубин».
10:42
В Минобороны России заявили об уничтожении четырёх складов боеприпасов ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы поразили четыре склада боеприпасов украинских военных.
10:35
Борзаковский — о Болте: такие люди могут рождаться раз в 100—200 лет
Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский высказался о легендарном ямайском спринтере Усэйне Болте.
10:32
Мэр Донецка заявил о ранении мужчины из-за детонации мины «Лепесток»
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о ранении мужчины из-за детонации мины «Лепесток».
10:30
Борзаковский: за три дня чемпионат России по лёгкой атлетике посмотрели более 6 млн человек
Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский рассказал об организации и проведении чемпионата России.
10:22
Daily Mail: «Челси» обратился в МЮ по поводу трансфера Магуайера
«Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайеру.
10:21
В Анталье 25 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов
По меньшей мере 25 человек пострадали в результате ДТП с двумя автобусами в турецкой курортной провинции Анталье. Об этом сообщил телеканал ТРТ.
10:14
Источник: «Спартак» проявляет интерес к бывшему защитнику «Марселя» Гонсалесу
Экс-защитник «Марселя» Альваро Гонсалес может продолжить карьеру в чемпионате России.
10:06
Аксёнов заявил о срабатывании систем ПВО в Западном Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о срабатывании систем ПВО в Западном Крыму.
09:57
Тренер Сабо рассказал, как прятал Ярмоленко от «Спартака»
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал своё мнение о переходе нападающего Андрея Ярмоленко в «Аль-Айн», а также рассказал историю, как прятал украинского футболиста от московского «Спартака».
09:55
СМИ во Франции рассказали о способности России противостоять санкциям
Французский телеканал France 2 опубликовал видеосюжет, в котором рассказал о том, как Россия успешно противостоит западным санкциям.
09:48
Дюрица: не рекомендую Дзюбе повторять в Турции шутку с Азмуном
Бывший защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица высказался о переходе Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».
09:45
Российская авиация уничтожила около 20 наёмников из США в Харьковской области
В Минобороны России заявили, что российская авиация уничтожила около 20 наёмников из США в Харьковской области.
09:39
Минобороны России заявило об уничтожении до 330 украинских националистов
В Министерстве обороны России заявили, что российские вооружённые силы уничтожили до 330 украинских националистов на севере Харькова, а также возле Звановки и Парасковиевки в ДНР.
09:35
Борзаковский оценил результаты Сидоровой и Ласицкене на ЧР по лёгкой атлетике
Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский прокомментировал результаты серебряного призёра Олимпийских игр Анжелики Сидоровой и олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене на чемпионате России.
09:33
Губернатор Севастополя: беспилотник сбили прямо над штабом Черноморского флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что упавший на крышу штаба Черноморского флота беспилотник сбили прямо над зданием.
09:30
Борзаковский рассказал, почему покинул пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике
Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский объяснил, почему покинул пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике.
09:21
Тренер «Торино» Юрич: Миранчук — уникальный футболист, жаль, что он выбыл надолго
Главный тренер «Торино» Иван Юрич назвал российского полузащитника Алексея Миранчука уникальным футболистом и выразил сожаление в связи с травмой.
09:21
Российский МИД: инфраструктуру «Северного потока — 2» используют для газификации России
Замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что находящуюся на территории России инфраструктуру трубопровода «Северный поток — 2» задействуют для газификации регионов северо-запада страны.
09:09
Агент нападающего «Коринтианс» Даво отреагировал на информацию об интересе ЦСКА
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Коринтианс» Матеуса Даво, прокомментировал информацию о сумме, предложенной московским ЦСКА бразильскому клубу за трансфер футболиста.
09:04
В Роспотребнадзоре заявили о превращении коронавируса в сезонное заболевание
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о превращении коронавирусной инфекции в сезонное заболевание.