Nice-Matin: Мирей Матье призналась в любви русскому народу и призвала Путина и Зеленского к переговорам

Французская певица Мирей Матье в интервью Nice-Matin призналась, что не сможет в этом году посетить московский фестиваль «Спасская Башня» из-за конфликта на Украине. При этом исполнительница рассказала о своей любви к русскому и украинскому народу и призвала президентов России и Украины к переговорам.

Звезда французской эстрады Мирей Матье в интервью изданию Nice-Matin рассказала об отношениях, связывающих её с президентом России Владимиром Путиным. «Это личное... мои отношения с ним отличаются от отношений с обычным главой государства, поскольку он несколько раз лично принимал меня, когда я пела там (в России — прим. ИноТВ)», — призналась певица.

При этом Матье заметила, что посетить московского фестиваля «Спасская башня», на котором она традиционно присутствовала в качестве почётного гостя, «в существующем контексте» было бы «чрезвычайно сложно». Она призвала к дипломатическим переговорам и встрече между президентом Путиным и Владимиром Зеленским. «Необходимо исключить слово «война» из словаря», — добавила звезда.

Кроме того, французская исполнительница призналась в любви к русскому и украинскому народам. «Россия — великая страна. Русские любят Францию, и это народ, который по-прежнему дорог моему сердцу. Конечно, он на 100% следует за своим президентом. Это типично русское. Если хорошо не знать страну, этого не понять», — подчеркнула она.