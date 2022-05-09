Le Monde: нравственный долг или шаг к третьей мировой — в кругу немецких интеллектуалов раскол из-за поставок оружия Украине

Немецкие деятели культуры и науки впервые за долгое время оказались в центре общественной дискуссии в стране после решения правительства одобрить поставки тяжёлых вооружений на Украину, пишет Le Monde. Если одни представители интеллигенции выступают резко против вооружения Киева и эскалации конфликта, то другие уверены в правильности этого шага, отмечает газета. В основе спора может лежать конфликт поколений, объясняется в статье.

Немецкие интеллектуалы, давно не участвовавшие в общественных дискуссиях, вернулись в поле публичных дебатов после того, как правительство одобрило поставки тяжёлых вооружений на Украину 26 апреля 2022-го, пишет Le Monde.

Как напоминает издание, через три дня после объявления этого решения 28 знаменитостей опубликовали открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу с просьбой отказаться от этого решения и «сделать всё возможное, чтобы прекращение огня могло быть достигнуто как можно скорее». Главный аргумент, выдвинутый подписавшими письмо сторонами, в числе которых журналистка-феминистка Алиса Шварцер, режиссёр и писатель Александр Клуге, актёр Ларс Айдингер и писатели Роберт Зееталер, Мартин Вальзер и Хули Зег, заключается в том, что поставка большого количества оружия на Украину превратит Германию в одну из сторон конфликта, что может привести к угрозе мировой войны. Как напоминает газета, реакция на письмо в соцсетях была бурной. Наибольшее возмущение письмо вызвало у посла Украины в Германии Андрея Мельника.

4 мая еженедельник Die Zeit опубликовал ещё одно открытое письмо, также адресованное Олафу Шольцу, но на этот раз — с приветствием решения о поставках оружия на Украину и призывом ужесточить санкции против России. Инициатором текста стал публицист и историческая фигура в партии зелёных Ральф Фюкс, и это много говорит о том, как далеко политическое движение защитников окружающей среды отошло от своего изначального пацифизма, отмечает газета. Как напоминает издание, сегодня в правящей коалиции зелёные действительно больше всех стремятся помочь Украине в военном отношении.

57 подписантов нового письма, среди которых писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года Герта Мюллер, пианист Игорь Левит, социолог Армин Нассехи или журналист Дениз Юджель, признают, что эта политика может привести к росту напряжённости. Но, в отличие от авторов первого открытого письма, они считают, что опасность будет ещё выше, если давление на Москву уменьшится.

В последние дни молчание нарушил ещё один видный интеллектуал: 93-летний философ Юрген Хабермас. В длинном открытом письме в газете Süddeutsche Zeitung он выразил беспокойство по поводу поворота, который приняли в Германии дебаты вокруг войны на Украине.

Задаваясь вопросом о причинах возникшего кризиса, философ подчёркивает фактор разницы поколений, приводя в качестве примера молодого министра иностранных дел, 41-летнюю представительницу зелёных Анналену Бэрбок как представителя поколения, неспособного «видеть войну иначе, чем с точки зрения победы или поражения». Как подчёркивает издание, эта статья стала предостережением против речей, которые во имя «нравственности» подпитывают воинственную риторику, цену которой Германия знает слишком хорошо.