Das Erste: украинский кризис заморозил партнёрские отношения российских и немецких городов

Из-за событий на Украине были приостановлены партнёрские отношения российских и немецких городов, сообщает Das Erste. Никакого обмена между администрациями, школами и объединениями нет, также отменены культурные мероприятия. Впрочем, в Германии надеются, что мирное урегулирование конфликта позволит возродить отношения, хотя на это понадобится время.

Принцесса Ангальт-Цербстская покинула свою родину, чтобы стать известной в России как Екатерина Великая. Царица объединяет города Цербст и Пушкин (в прошлом Царское Село). Обе стороны поддерживали жизнь в этом партнёрстве городов на протяжении 28 лет.

АНДРЕАС ДИТТМАНН, бургомистр города Цербст: 24 февраля Путин как молотком разрушил его, и заставил нас в корне изменить свою позицию.

Схожим образом на происходящее смотрят во многих других общинах, которые поддерживают партнёрские отношения с российскими городами. В центре Германии это Мюльхаузен — Кронштадт, Зуль — Калуга, Цайц — Калининград, Хемниц — Волгоград, Дрезден — Санкт-Петербург.

Несмотря на то что конгресс немецких городов посоветовал сохранить партнёрские отношения с российскими городами для мирного диалога, во многих местах отношения как минимум заморожены. Обмен между администрациями, школами и объединениями приостановлен.

ДИРК ХЕРРМАНН, председатель общества «Замок Цербст»: Мы уже провели две крупных выставки в рамках немецко-российского сотрудничества, и сейчас была запланирована третья, но нам пришлось её перенести.

Город Цербст отменил и традиционный Екатерининский форум. Это важная, общегерманская, немецко-российская переговорная платформа для обсуждения экономических и научных вопросов. Но его, как сообщили в городе, отменили, однако готовы возродить после заключения мира.

АНДРЕАС ДИТТМАНН: Несмотря на всё это, есть надежда, что российские руководители образумятся. И тогда нам ещё понадобится большое количество форматов, чтобы просто наладить обмен мнениями.

Но сейчас это даже не обсуждается, что вызывает беспокойство как у жителей Цербста, так и у украинцев. Украинский флаг у ратуши — это чёткий сигнал российским партнёрам.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2022 года.