«Подобные фастфуду фильмы» и чуждая идеология — Global Times объяснила, почему китайцы разлюбили голливудские картины

Как показывают последние сборы, долгожданные американские фильмы, вроде «Бэтмэна», не так уж хорошо проявили себя в китайском прокате, и виновата здесь не только пандемия, пишет Global Times. Как объяснили газете эксперты, с развитием экономики КНР вкусы китайской аудитории улучшились, поэтому её больше не цепляют неоригинальные, «подобные фастфуду» голливудские фильмы с американской идеологией, особенно когда соседние страны и сама Поднебесная предлагают более близкие по духу сюжеты.

Уже конец марта, а три долгожданных иностранных фильма — «Бэтмен» (The Batman), «Падение луны» (Moonfall) и «Анчартед: На картах не значится» (Uncharted) — так и не сумели оживить приутихший китайский прокат, пишет Global Times.

По информации на среду 30 марта, общие кассовые сборы трёх картин не превысили 300 млн юаней ($47 млн). Возможно, одной из причин такой ситуации стала вспышка коронавируса во многих частях страны — на территории материкового Китая сейчас открыто лишь 46,8% кинотеатров.

В начале апреля КНР отмечает праздник поминовения усопших Цинмин — многие представители местной киноиндустрии, особенно располагающие более скромным бюджетом, обычно предпочитают выпускать свои фильмы именно в этот период, а не, к примеру, на китайский Новый год, поскольку меньше шансов столкнуться с конкуренцией в лице больших блокбастеров. Так, в 2021 году китайская драма «Сестра» (Sister), вышедшая в кинотеатры как раз на Цинмин, собрала в прокате 860 млн юаней, побив рекорд по сборам на тот период.

Однако опять-таки из-за роста числа заражений коронавирусом в этом году выход четырёх китайских фильмов, запланированный на Цинмин, был перенесён на более поздние даты. Из-за этого на ведущие позиции в прокате пока вышли зарубежные фильмы, вроде «Клаустрофобы 2: Лига выживших» (Escape Room: Tournament of Champions) и «Монстры на каникулах 4: Трансформания» (Hotel Transylvania 4: Transformania), хотя, как полагают китайские аналитики, им тоже может оказаться непросто увлечь китайский рынок.

По мнению экспертов из КНР, в сложившейся ситуации пандемия может оказаться не причиной, а «катализатором» неизбежного — того, что китайская аудитория теряет интерес к голливудским фильмам. Одним из факторов, стоящих за этим явлением, кинокритик из Пекина Ши Вэньсюэ называет то, что Голливуд производит всё меньше оригинальных картин и в последние годы отдаёт предпочтение кинофраншизам, киноадаптациям комиксов и блокбастерам с упором на спецэффекты. «Будь то «Бэтмен» или «Человек-паук», Голливуд удерживает аудиторию ностальгией, без какого-либо творческого отображения текущей международной ситуации или влияния пандемии на людей», — прокомментировал эксперт.

Как обращает внимание Global Times, недавно в китайской соцсети Weibo стал набирать популярность хэштег «Почему китайской аудитории не нравится смотреть голливудские фильмы». В обсуждениях некоторые интернет-пользователи отметили, что Голливуд слишком увлёкся погоней за коммерческой выгодой и без каких-либо инноваций «штампует подобные фастфуду фильмы», которые ни в какое сравнение не идут с классикой прошлого, вроде «Крёстного отца» и «Форреста Гампа».

Вице-председатель Шанхайской ассоциации кино Ши Чуань заявил Global Times, что также большую угрозу для голливудских фильмов представляют картины других стран, особенно Японии, Южной Кореи и Индии. «Такие фильмы, как японский «Магазинные воришки» (Shoplifters) и индийский блокбастер «Дангал» (Dangal), стали большим хитом на китайском кинорынке, потому что сюжеты из соседних стран находят больший отклик у китайской аудитории. Это показывает, что только хорошие сюжеты могут тронуть сердца людей», — объяснил Ши. По его словам, в прошлом, когда китайская экономика была не так развита и у людей был доступ только к наиболее простым развлечениям, люди, естественно, тянулись к технологиям и культуре развитых регионов. «Однако теперь, когда китайская аудитория приобрела более широкий кругозор и стала более уверенной, её вкус на фильмы улучшился».

Кроме того, как показывает огромный успех китайских картин, включая «Войну волков 2» (Wolf Warrior 2), «Блуждающую Землю» (The Wandering Earth) и «Битву при Чосинском водохранилище» (The Battle at Lake Changjin), отечественная киноиндустрия тоже активно развивается. «Мы создаём собственных героев, и большая их часть — из реальных исторических событий, что делает их ещё более убедительными», — настаивает Ши.

Также эксперт полагает, что снижение популярности голливудских фильмов в КНР связано с тем, что китайская аудитория всё больше сомневается в «американоцентричной идеологии», которую демонстрируют подобные картины. Ши объяснил: «Китайцы больше не верят в американских героев в их историях. В современной международной ситуации мы, похоже, не нуждаемся в таком спасении и уж тем более в том, чтобы полностью идентифицировать себя с их ценностями».