CNBC: голливудские студии отказываются от премьер в России

На фоне спецоперации на Украине голливудские студии, включая Walt Disney, Warner Bros. и Sony, отменяют премьеры театральных версий своих фильмов в России, пишет CNBC. Как отмечает канал, хотя Китай для этих студий остаётся куда более важным рынком, на Россию приходится около 3% всех мировых сборов.

На фоне спецоперации на Украине голливудские студии отменяют прокат театральных версий своих фильмов в России, пишет CNBC.

Компания Walt Disney стала первой крупной студией в Голливуде, которая дала жёсткий ответ на действия России, объявив, что отказывается от премьерных показов своих фильмов в этом государстве, включая новый мультфильм Pixar «Я краснею».

Примеру «Диснея» последовали также Warner Bros. и Sony. «Мы будем принимать будущие бизнес-решения, основываясь на меняющейся ситуации, — заявил по этому поводу Disney. — В то же время, учитывая масштабы нарастающего кризиса с беженцами, мы в сотрудничестве с нашими партнёрами из НПО попытаемся оказать срочную гуманитарную помощь беженцам».

Warner Bros. также сообщила, что пока отказывается выпускать на российские экраны «Бэтмена», премьера которого была намечена уже на эту неделю. При этом Sony отложила все премьеры своих фильмов в регионе, включая «Морбиуса».

Хотя продажи билетов в России не столь велики, как в Китае, эта страна всё ещё остаётся важным рынком для Голливуда. По данным Comscore, в среднем на Россию приходится около 3% всех продаж билетов в мире. Например, только «Человек-паук: нет пути домой» собрал кассу более чем на $50 млн.

Walt Disney и Warner Bros. приняли решение на фоне целой волны бойкотов, объявленных России индустрией развлечений. Например, стриминговый гигант Netflix заявил, что не собирается соблюдать российские правила по включению новостных каналов в свой сервис.