Столтенберг: угрозы для НАТО нет, но мы видим куда более агрессивную Россию
Сейчас вы впервые в истории приводите в действие оперативные подразделения НАТО и размещаете дополнительные военные силы на восточном фланге альянса неподалёку от этого региона. Говорят ли эти шаги о том, что вы считаете, что Россия представляет реальную и потенциально близкую угрозу для членов НАТО?
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Мы не видим близкой угрозы, но мы видим гораздо более агрессивную Россию, Россию, которая бросает вызов основополагающим ценностям нашей безопасности, которая готова применить силу по отношению к Украине, а также угрожает союзникам НАТО.
Именно поэтому на протяжении последних лет и, в частности, с 2014 года, мы увеличили наше присутствие, а в течение последнего месяца сделали шаг вперёд за счёт размещения дополнительных войск, а также развёртывания частей и элементов оперативных подразделений НАТО, которое произошло впервые в рамках миссии по коллективной обороне.
Мы делаем это для устранения всякого пространства для недоразумений и неправильных расчётов в Москве относительно того, что касается нашей готовности защищать и оборонять всех наших союзников. Нападение на одного из союзников спровоцирует ответ от всего альянса. Делая это, мы предупреждаем нападение, мы сохраняем мир, а это и есть ключевая цель НАТО. Мы делали это более 70 лет, и мы продолжим делать это перед лицом новой и более опасной реальности в сфере безопасности в Европе.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 27 февраля 2022 года.
Ссылки по теме
-
Telegraph: Запад отключает Россию от SWIFT и отменяет «золотые паспорта»
-
«Издевательство над своим народом»: украинцы не могут покинуть страну из-за медлительности пограничников
-
Bloomberg: Трамп вновь похвалил Путина и обвинил Байдена в обострении кризиса на Украине
-
N-TV: на фоне украинских событий Пхеньян решил надавить на США ракетными испытаниями