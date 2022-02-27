Столтенберг: угрозы для НАТО нет, но мы видим куда более агрессивную Россию

НАТО не видит в России прямую угрозу для альянса, однако Россия стала гораздо более агрессивной, чем прежде, заявил в интервью телеканалу CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, все шаги, которые сейчас предпринимает альянс, нацелены на то, чтобы сохранить мир и ясно дать понять Москве: НАТО готово защищать всех своих союзников.

Сейчас вы впервые в истории приводите в действие оперативные подразделения НАТО и размещаете дополнительные военные силы на восточном фланге альянса неподалёку от этого региона. Говорят ли эти шаги о том, что вы считаете, что Россия представляет реальную и потенциально близкую угрозу для членов НАТО?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Мы не видим близкой угрозы, но мы видим гораздо более агрессивную Россию, Россию, которая бросает вызов основополагающим ценностям нашей безопасности, которая готова применить силу по отношению к Украине, а также угрожает союзникам НАТО.

Именно поэтому на протяжении последних лет и, в частности, с 2014 года, мы увеличили наше присутствие, а в течение последнего месяца сделали шаг вперёд за счёт размещения дополнительных войск, а также развёртывания частей и элементов оперативных подразделений НАТО, которое произошло впервые в рамках миссии по коллективной обороне.

Мы делаем это для устранения всякого пространства для недоразумений и неправильных расчётов в Москве относительно того, что касается нашей готовности защищать и оборонять всех наших союзников. Нападение на одного из союзников спровоцирует ответ от всего альянса. Делая это, мы предупреждаем нападение, мы сохраняем мир, а это и есть ключевая цель НАТО. Мы делали это более 70 лет, и мы продолжим делать это перед лицом новой и более опасной реальности в сфере безопасности в Европе.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2022 года.