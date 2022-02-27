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«Издевательство над своим народом»: украинцы не могут покинуть страну из-за медлительности пограничников

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Продолжает расти поток беженцев на западной границе Украины. Как передаёт «СТРАНА», украинцы жалуются на медлительность пограничников, некоторым людям приходится стоять у пунктов пропуска по трое суток, многие не сдерживают эмоций.
«Издевательство над своим народом»: украинцы не могут покинуть страну из-за медлительности пограничников
AP

На западной границе Украины продолжает расти поток беженцев. Как пишет «СТРАНА», за последние два дня через пункты пропуска выехали уже почти 200 тысяч человек, половина из них — в Польшу, остальные — в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдавию.

У границы скопились тысячи автомобилей на десятки километров, на пешем переходе «Шегини» во Львовской области — столпотворение и давка. На автомобильных пунктах пропуска с Польшей, где временно открыли дополнительные пешие переходы, нужно идти до границы 3—5 километров.

«На пешем — ад и хаос. Тьма тьмущая людей. С детьми выстоять там очень тяжело. Все давят друг друга, пробиваются к пункту пропуска по принципу «кто наглее», — рассказал журналистам Андрей Стасив, который живёт в соседнем от пункта пропуска посёлке.
 
Украинцы жалуются на медлительность пограничников, очередь двигается черепашьими темпами. Некоторые стоят на границе уже третьи сутки.
 
«Погранцы тщательно проверяют, ведут себя, как в обычный день, несмотря на чрезвычайную ситуацию. Где дополнительные сотрудники? Почему не расширили пункты пропуска?» — жалуется львовянка Ирина Зьобро. 
 
В польских СМИ пишут, что, учитывая растущий наплыв украинцев, на пересечение границы с Польшей может уйти около 60 часов.
 
«Мой друг стоял в очереди 48 часов в пункте «Угринов-Долхобычув», — делится в Facebook Павел Дерунов из Львова.
 
«Очередь стоит мёртво, люди бросают машины и по 20 километров идут пешком. На границе дети плачут, стоит крик. Там ужас!» — рассказывает Ирина Гураль, которая выехала в Польшу 26 февраля.
 
«На пешем тоже всё стоит. Женщины, дети, младенцы в колясках стоят на морозе, голодные, туалетов нет, согреться негде», — сетует украинка Юлия Словик.
 
Как отмечает издание, многие не сдерживают эмоций.
 
«На украинской стороне пункта пропуска «Шегини» — ужас. Издевательство над своим народом, украинцами. Люди стоят сутки и больше, дети измученные падают с ног, млеют, туалетов нет. Пограничники — п***ры, относятся как к быдлу, на людей им по х**», — написала в Facebook львовянка Юлия Голуб.
 
«Проехали «Краковец», стояли в очереди 48 часов, и польская сторона говорит, что тормозит украинская, что они готовы принять всех и работают быстро», — рассказывает Ирина Мацко. 
 
Люди также приезжают поездами и автобусами, некоторые — без билетов.
 
«Народ штурмует вагоны, никто билеты не проверяет — их просто невозможно купить», — рассказала львовянка Галина Брода.
 
Как пишет издание, у границы с Украиной поляки поставили восемь пунктов приёма беженцев. Человек, пересекающий границу, должен сообщить пограничнику, что он нуждается в международной защите. Далее его направляют в пункт приёма и предоставляют транспорт, сообщает польская погранслужба.
 
Со стороны Польши украинцев встречают добровольцы, угощают горячим чаем и кофе, бутербродами, супом и бесплатно развозят во временные пункты приюта — школы и гимназии. Часть людей забирают местные украинцы, некоторых принимают бесплатно отели и апартаменты, но свободных коек становится всё меньше. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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