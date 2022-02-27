«Издевательство над своим народом»: украинцы не могут покинуть страну из-за медлительности пограничников

Продолжает расти поток беженцев на западной границе Украины. Как передаёт «СТРАНА», украинцы жалуются на медлительность пограничников, некоторым людям приходится стоять у пунктов пропуска по трое суток, многие не сдерживают эмоций.

На западной границе Украины продолжает расти поток беженцев. Как пишет «СТРАНА», за последние два дня через пункты пропуска выехали уже почти 200 тысяч человек, половина из них — в Польшу, остальные — в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдавию.

У границы скопились тысячи автомобилей на десятки километров, на пешем переходе «Шегини» во Львовской области — столпотворение и давка. На автомобильных пунктах пропуска с Польшей, где временно открыли дополнительные пешие переходы, нужно идти до границы 3—5 километров.

«На пешем — ад и хаос. Тьма тьмущая людей. С детьми выстоять там очень тяжело. Все давят друг друга, пробиваются к пункту пропуска по принципу «кто наглее», — рассказал журналистам Андрей Стасив, который живёт в соседнем от пункта пропуска посёлке.

Украинцы жалуются на медлительность пограничников, очередь двигается черепашьими темпами. Некоторые стоят на границе уже третьи сутки.

«Погранцы тщательно проверяют, ведут себя, как в обычный день, несмотря на чрезвычайную ситуацию. Где дополнительные сотрудники? Почему не расширили пункты пропуска?» — жалуется львовянка Ирина Зьобро.

В польских СМИ пишут, что, учитывая растущий наплыв украинцев, на пересечение границы с Польшей может уйти около 60 часов.

«Мой друг стоял в очереди 48 часов в пункте «Угринов-Долхобычув», — делится в Facebook Павел Дерунов из Львова.

«Очередь стоит мёртво, люди бросают машины и по 20 километров идут пешком. На границе дети плачут, стоит крик. Там ужас!» — рассказывает Ирина Гураль, которая выехала в Польшу 26 февраля.

«На пешем тоже всё стоит. Женщины, дети, младенцы в колясках стоят на морозе, голодные, туалетов нет, согреться негде», — сетует украинка Юлия Словик.

Как отмечает издание, многие не сдерживают эмоций.

«На украинской стороне пункта пропуска «Шегини» — ужас. Издевательство над своим народом, украинцами. Люди стоят сутки и больше, дети измученные падают с ног, млеют, туалетов нет. Пограничники — п***ры, относятся как к быдлу, на людей им по х**», — написала в Facebook львовянка Юлия Голуб.

«Проехали «Краковец», стояли в очереди 48 часов, и польская сторона говорит, что тормозит украинская, что они готовы принять всех и работают быстро», — рассказывает Ирина Мацко.

Люди также приезжают поездами и автобусами, некоторые — без билетов.

«Народ штурмует вагоны, никто билеты не проверяет — их просто невозможно купить», — рассказала львовянка Галина Брода.

Как пишет издание, у границы с Украиной поляки поставили восемь пунктов приёма беженцев. Человек, пересекающий границу, должен сообщить пограничнику, что он нуждается в международной защите. Далее его направляют в пункт приёма и предоставляют транспорт, сообщает польская погранслужба.

Со стороны Польши украинцев встречают добровольцы, угощают горячим чаем и кофе, бутербродами, супом и бесплатно развозят во временные пункты приюта — школы и гимназии. Часть людей забирают местные украинцы, некоторых принимают бесплатно отели и апартаменты, но свободных коек становится всё меньше.