N-TV: Европа работает над ускоренным приёмом беженцев с Украины

Евросоюз ожидает от 200 тыс. до 1 млн беженцев с Украины и активно готовится к их приёму, сообщает N-TV. По данным немецкого телеканала, на данный момент уже 100 тыс. человек покинули свои дома. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке экстренных планов для приёма беженцев, что позволит обойтись без лишней бюрократии.

Россия напала на Украину, уже сейчас 100 тыс. человек покинули свои дома, сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев. ЕС рассчитывает на то, что это число существенно увеличится, поэтому многие соседние страны настраиваются на приём беженцев.

Ответственный за вопросы миграции вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас оценил возможное число беженцев в широком промежутке — от 200 тыс. до 1 млн человек.

По данным председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, со всеми восточными странами ЕС были разработаны экстренные планы, чтобы можно было сразу же принять людей с Украины. «Мы надеемся, что беженцев будет как можно меньше, но мы полностью подготовились», — заявила фон дер Ляйен. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон обещала Польше, которую это, вероятно, затронет особенно сильно, финансовую помощь, а также оказание всей возможной помощи от пограничного агентства Frontex.

Как сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, правительство в Берлине тоже готовится к потоку беженцев с Украины. Фезер обещала поддержку странам, непосредственно соседствующим с Украиной — в особенности Польше. Такие федеральные земли, как Берлин и Нижняя Саксония, сообщили о готовности к приёму беженцев. Также Фезер высказалась за решение ЕС сделать возможным лишённый бюрократии приём военных беженцев.

Правозащитная организация Pro Asyl призвала также принимать людей, которые уже бежали на Украину от других конфликтов. Это касается, к примеру, беженцев из Сирии, Афганистана, Чечни и Сомали.

Польша, граница которой с Украиной обладает протяжённостью более 500 км, объявила о том, что обустроит центры первого приёма для украинских беженцев. Как стало известно от Министерства внутренних дел в Варшаве, планируемые убежища должны появиться на важнейших пунктах перехода через границу между обеими странами. Польша примет «столько, сколько будет на наших границах», подчеркнул польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

Среди польского населения в целом отмечаются солидарные настроения, утверждает политолог Марта Козловска из Технического университета Дрездена. По её словам, многие люди в Польше сейчас руководствуются девизом: «Неважно, сколько беженцев, мы должны помочь им в этой военной обстановке».

Как напоминает немецкий телеканал N-TV, из числа стран ЕС с Украиной граничат также Словакия, Венгрия и Румыния. Словакия также подготовилась к возможному приёму беженцев с Украины. Несколько пунктов для размещения людей с Украины уже готовы, заявил министр внутренних дел Роман Микулец. Румыния как одна из беднейших стран ЕС пока не ожидает, что украинцы потянутся туда. Однако, если это всё же случится, Румыния готова принять полмиллиона человек, сообщили в МВД страны.

Венгрия на этой неделе объявила, что в гуманитарных целях отправит военнослужащих на границу с Украиной, чтобы снабжать прибывающих беженцев. Молдавия, которая не входит в ЕС, также граничит с Украиной, отмечает немецкий телеканал. Президент страны Майя Санду в четверг написала в Twitter, что в Молдавию уже прибыли свыше 4 тыс. человек с Украины, сообщает N-TV.