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FAZ: Европа готовится к массовому наплыву беженцев из Украины

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В случае вторжения России на Украину Европу ожидает массовый наплыв беженцев, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам заместителя председателя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, их число может превысить миллион. Соседние страны, в том числе Польша, Румыния, Чехия и Словакия, уже заявили о подготовке к приёму беженцев.
FAZ: Европа готовится к массовому наплыву беженцев из Украины
AP

В случае нападения России на Украину одним из главных вызовов для Центральной Европы станет массовый наплыв беженцев. В зависимости от развития событий их число может достичь нескольких сотен тысяч или даже миллионов. «Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией и готовы ко всем возможным сценариям», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в ходе визита в Вену.

По её словам, надеясь, что «худшее» можно предотвратить, в Европе готовятся предоставить беженцам «убежище и гуманитарную помощь». Германия делает акцент на гуманитарной помощи странам, граничащим с Украиной: «Прежде всего мы готовимся к тому, чтобы оказать поддержку соседним странам».
 
В ходе конференции по безопасности в Мюнхене еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что уже в течение нескольких недель ЕС разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств. Она также упомянула страны, которые непосредственно граничат с Украиной. В случае нападения на восток Украины ожидается, что большая часть беженцев сначала будет искать защиты в её западной части. По словам Йоханссон, в таком случае им понадобится поддержка.
 
Со своей стороны, Украина также обратилась за помощью к государствам-членам ЕС через Механизм гражданской защиты ЕС. В обращении отмечается, что существует «риск возникновения крупных чрезвычайных ситуаций социального характера различной сложности». Документ содержит перечень необходимых товаров. Пять стран ЕС уже ответили на зов о помощи. Франция уже передала Украине 15 больших палаток, 300 семейных палаток, спальные мешки, гигиенические наборы и аптечки первой помощи.
 
Наиболее важным направлением для беженцев Йоханссон назвала Польшу, которая непосредственно граничит с Украиной. Кроме того, были упомянуты Италия, Германия и Франция, где проживает много украинцев.
 
На прошлой неделе заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас оценил потенциальное число беженцев — от 20 тыс до более 1 млн. Нижняя граница обозначает число граждан ЕС, проживающих на Украине. Они не являются беженцами с юридической точки зрения. Верхняя граница обозначена в соответствии с оценками США. В администрации Байдена заявили, что в случае «российского вторжения» можно ожидать от 1 до 5 млн беженцев.
 
Польша, граждане которой испытывают большую симпатию к Украине, считает гуманитарную помощь «своим долгом». В пятницу правительство Польши утвердило программу «Помощь Украине». Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о создании межведомственных рабочих групп для приёма беженцев и раненых из Украины. «В случае нападения России мы хотим смягчить его последствия», — заявил глава правительства.
 
Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что в случае неблагоприятного развития событий можно ожидать «сотни тысяч беженцев или даже больше». «Мы постараемся разместить всех», — подчеркнул он. В Польше проживает не менее миллиона украинцев.
 
Румыния имеет самую протяженную границу с Украиной в ЕС, около 650 километров. На прошлой неделе министр внутренних дел Лучиан Боде заявил, что правительство Румынии не исключает «массового наплыва беженцев». Пункты временного размещения беженцев уже созданы во всех приграничных с Украиной районах.
 
Министр внутренних дел Словакии Роман Микулец также заявил о планах по развертыванию персонала и оборудования. Поддержку пообещала и Чехия, не имеющая собственной границы с Украиной, но имеющая тесные исторические и политические связи со Словакией.
 
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обеспокоен надвигающейся волной беженцев из Украины. По его словам, в случае войны Венгрии следует ожидать сотни тысяч или даже миллионы беженцев, что коренным образом изменит политическую и экономическую ситуацию в стране. Он сравнил это с ситуацией 1990-х годов, когда десятки тысяч человек бежали в Венгрию из бывшей Югославии.
 
Израиль, куда, по данным СМИ, в 2021 году эмигрировали 2,8 тыс человек из Украины и 7 тыс из России, также ожидает наплыва беженцев. В воскресенье в Тель-Авив прибыло 75 граждан Украины. Министр иммиграции Пнина Тамено-Шете подчеркнула: «Наше послание евреям Украины ясно. Израиль всегда будет их родиной». До 200 тыс граждан Украины теоретически могут воспользоваться правом на репатриацию в Израиль, пишет Frankfurter Allgemeine. 
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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