N-TV: Польша готовится принимать беженцев c Украины, а Германия — нет

Варшава с беспокойством следит за развитием событий вокруг Украины, и не только из соображений безопасности, сообщает немецкий телеканал N-TV. В Польше не знают, когда следует ждать российского вторжения, но на всякий случай готовятся к худшему сценарию и уже обдумывают размещение и социальную помощь на случай возможной волны военных беженцев из соседней страны. Германия, напротив, этой проблемой не обеспокоилась.

За событиями вокруг Украины в Польше следят с тревогой, и не только по соображениям безопасности, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Когда в 2015 году речь зашла о приёме беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, Польша была одним из государств ЕС, которые наиболее активно этому сопротивлялись. Национал-консервативное правительство в Варшаве использовало в качестве оправдания не только якобы заботу о безопасности польских граждан, но и указание на миллион украинских беженцев, которых Польша приняла после «аннексии Крыма»* и начала войны в Донбассе в 2014 году.

При этом, как подчёркивает N-TV, это утверждение было «наглой ложью». Из 4860 украинцев, обратившихся за получением статуса беженца в Польшу в 2014-м и 2015 году, ни один не добился успеха. Подавляющее большинство украинцев, проживающих в Польше, а это около 1,3 млн человек, являются трудовыми мигрантами. Начиная с 1990-х годов, страна, экономика которой с каждым годом развивается всё стремительнее, стала привлекательным направлением для украинцев. Многие из них не живут в Польше постоянно: после нескольких месяцев работы они часто возвращаются к своим семьям на родину.

В ближайшем будущем это может измениться — по крайней мере с польской точки зрения. Чем громче становятся предупреждения о возможном российском вторжении на Украину, тем больше людей в Польше обеспокоены потенциальным притоком украинских военных беженцев. «Когда может произойти вторжение на Украину, неясно. Но это возможно, поэтому мы должны готовиться к худшему сценарию», — заявил в воскресенье в токшоу на польском телевидении государственный секретарь президентской канцелярии Анджей Дера.

Большой вопрос заключается лишь в том, сколько беженцев может прибыть на Украину в случае войны, продолжает немецкий телеканал. В то время как лидер фракции «Право и справедливость» (PiS) Рышард Терлецкий говорит о миллионе возможных военных беженцев, а некоторые — даже о нескольких миллионах, другие политики более сдержанны. «Никто не знает точно, сколько беженцев может приехать. Но если начнётся война и людям придётся бежать, их нужно будет приютить», — считает Дера.

Замглавы Министерства внутренних дел Польши Блажей Побожий рассказал, насколько активно идёт подготовка. По его словам, в МВД страны уже несколько недель работает кризисная группа во главе с министром внутренних дел Мариушем Каминским. В течение последних семи недель в процессе также принимали участие воеводы. Как поясняет N-TV, они сопоставимы с префектами во Франции и являются представителями центрального правительства в воеводствах —16 крупных административных районах, на которые разделена Польша.

В выходные стало известно, что мэры городов должны были в течение 48 часов сообщить своим воеводам, сколько у них есть мест для размещения потенциальных военных беженцев. Эти действия, безусловно, были вызваны недавними предупреждениями США о возможном вторжении российских войск на Украину, отмечает немецкий телеканал.

Если в прошлые годы между национальным консервативным центральным правительством и преимущественно либеральными и оппозиционными городами существовала настоящая вражда, то теперь они едины в этом вопросе. «Мы осознаём серьёзность ситуации и готовы сотрудничать с правительством», — сказал мэр города Цеханув и член правления Союза польских городов Кшиштоф Косиньский. Политик оппозиционной крестьянской партии даже нашёл слова похвалы для правительства. «Впервые правительство ПиС ведёт себя достойно в вопросе миграции», — отметил он.

С тех пор местные СМИ сообщают о том, сколько беженцев могут принять соответствующие города. Известный балтийский курорт Сопот, например, объявил, что может разместить беженцев в 12 двухместных комнатах. Крупный соседний город Гданьск заявил, что может предоставить 664 места для ночлега в чрезвычайной ситуации. В Кракове ожидается до 17 тыс. возможных беженцев, которые могут быть размещены в городском многофункциональном зале. Кроме того, министр по делам семьи и социальным вопросам Марлена Малонг сообщила, что ее министерство работает над планами по социальному обеспечению возможных военных беженцев.

Между тем, Польша — не единственная соседствующая с Украиной страна, которая готовится к такому худшему сценарию, отмечает немецкий телеканал. Соответствующие планы есть также у Словакии, Румынии и Венгрии. То же можно сказать и о трёх балтийским странах: Литве, Латвии и Эстонии, — хотя у них нет общей границы с Украиной. В выходные Польше также пообещали поддержку США.

Правительство Германии, с другой стороны, более чем сдержанно относится к этому вопросу. На вопрос N-TV, есть ли подобные планы у Берлина, Министерство внутренних дел ответило, что в связи с текущей ситуацией на Украине «в настоящее время нет никаких признаков миграционных перемещений». МВД Германии следит за ситуацией на Украине и «тесно координирует свои действия со всеми заинтересованными сторонами в федеральном правительстве и с Еврокомиссией — в частности, относительно дальнейшего хода действий в случае крупных миграционных перемещений с Украины». Однако Берлин, по всей видимости, не видит причин для построения конкретных планов, заключает немецкий телеканал N-TV.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

