Польский генерал об украинском кризисе: войны не будет, но гибридных атак ожидать стоит

Военный потенциал России огромен, но на сегодняшний день его недостаточно, чтобы разгромить украинскую армию и занять всю территорию страны, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. В беседе с Wirtualna Polska он сказал, что Украина зря времени не теряла и теперь имеет все условия для защиты своего суверенитета. Россия осознаёт это, и, скорее всего, ей придётся сделать ставку на гибридные атаки ограниченного диапазона.

Бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак рискует предположить, что для осуществления масштабного вторжения недостаточно тех сил, которые Россия сосредоточила на границе с Украиной. Однако гибридных атак, по его мнению, стоит ожидать.

В интервью с порталом Wirtualna Polska он сказал, что украинцы вполне отдают себе отчёт в том, что военный потенциал соседа огромен, однако это не та сила, которая сможет разгромить украинскую армию и занять всю территорию страны. По его мнению, для успешной реализации таких планов России необходимо иметь в распоряжении 300 — 500 тыс. солдат и очень хорошо организованную армию. «На сегодняшний день у Путина нет сил для осуществления широкомасштабной операции против Украины, которая сумела организовать на своей границе 40 бригад и 140 тысяч солдат, готовых к обороне», — подчеркнул польский генерал. «Она готова во всех отношениях. Я не вижу такой возможности, чтобы Путин смог провести полномасштабную операцию на всей территории Украины. В связи с этим я возвращаюсь к тому варианту, что это будут операции ограниченного диапазона», — добавил он.

В беседе он отметил, что украинцы не теряли времени зря и хорошо оснастили свою армию. «Лучших условий для защиты суверенитета государства нет, и Путин об этом знает. В этой войне обеим сторонам придётся понести потери», — предупредил Скшипчак. Он обратил внимание на то, что в результате такой войны погибнут мирные жители, женщины, старики, дети, поэтому тот, кто развяжет её, встанет в один ряд с военными преступниками. «Путин и его главнокомандующие должны осознавать, что они берут на себя большую ответственность, за которую им придётся заплатить, потому что разжигание войны, разрушение государства, убийство невинных мирных жителей — это военные преступления, за которые судят в Гааге», — разъяснил он.

Польский генерал считает, что Западу, а прежде всего США, необходимо ясно сказать российскому лидеру, что пересечение красной черты будет чревато не только экономическими и другими санкциями, а уголовной ответственностью и обвинением в военных преступлениях.