Сикорский: Германия делает вид, что не понимает политическую суть «Северного потока — 2»

С энергетической точки зрения «Северный поток — 2» для России не так важен, считает бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Ведь у неё и так хватает пропускных возможностей для прокачки газа в Европу. Это чистой воды политический проект. В связи с этим в интервью Rzeczpospolita он обвиняет Германию в том, что она из корыстных соображений делает вид, что не понимает политической сути этого газопровода, несмотря на неоднократные предупреждения Польши.

Своими агрессивными военными учениями и предполагаемым нападением на Украину президент России вызывает напряжённость, которую нужно не ослаблять, а эффективно сдерживать, уверен евродепутат, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В интервью изданию Rzeczpospolita он выразил удовлетворение тем, что Польша в конце концов подключилась к этой дипломатической игре.

«Вначале мы были только слушателями, теперь нас приглашают. Это мы должны были управлять этим кризисом с самого начала, потому что мы единственная страна — член НАТО и ЕС, которая граничит как с Россией, так и с Украиной. В этом плане наша ставка куда выше, нежели у той же Франции», — пояснил экс-министр.

По его мнению, польский президент Анджей Дуда мог бы сыграть существенную роль в процессе нормализации ситуации на Украине, если бы он в течение семи лет работал над своим авторитетом и убедил других, что он представляет Польшу в политическом смысле, что если он что-то скажет, то так и будет. «К сожалению, у него такого положения нет», — констатировал Сикорский.

В интервью бывший министр также прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который заявил, что если Россия нападёт на Украину, то газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен. «Я бы предпочёл, чтобы такое заявление сделал канцлер Германии. Президент Байден, к сожалению, разрешил Германии завершить строительство газопровода, заморозив санкции во времена правления Трампа. Теперь от немецких техников и чиновников будет зависеть возможный запуск газопровода», — констатировал он.

Сикорский уверен, что с энергетической точки зрения «Северный поток — 2» просто-напросто бесполезен, потому что у России больше пропускных возможностей для передачи газа, нежели самого газа. Он объясняет, что это чистой воды политический проект. «… польские правительства говорили Германии об этом уже на протяжении 20 лет. Германия, однако, делает вид, что не понимает этого, потому что она на самом деле хочет заработать в качестве поставщика российского газа в Европе. Теперь получается, что именно мы были правы», — добавил он.

На вопрос издания о том, должна ли Польша оказать военную поддержку Украине, экс-министр ответил следующее: «Конечно, должна, вопрос лишь в том, успеет ли она, потому что там ходят слухи, что вторжение может произойти в течение месяца… Это будет как мёртвому припарка», — объяснил Сикорский. Он привёл в пример британцев и эстонцев, которые в отличие от поляков уже передали оружие Украине.