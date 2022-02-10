Евродепутат от Польши: если бы Франция правила НАТО и ЕС, Макрон бы уже уступил Путину

Скорее всего Эммануэль Макрон не сделал никаких выводов из предыдущих встреч европейских лидеров в Москве, поэтому им там тоже пренебрегли, считает депутат Европарламента Збигнев Кузьмиук. В беседе с Niezalezna он обращает внимание на то, что обязывающие решения ЕС и НАТО принимаются не во Франции, и это безусловно хорошо. В противном случае уже последовали бы уступки в адрес России.

«В понедельник в Москве состоялась многочасовая встреча президентов Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина. Однако, похоже, не всё пошло по плану французского лидера. Российский президент отнёсся к своему «гостю» как минимум пренебрежительно», — пишет Niezależna. Издание напоминает о ситуации в аэропорту, холодном приветствии и пресс-конференции, в ходе которой российский лидер позволял себе всё больше и больше.

Депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Збигнев Кузьмиук в интервью Niezalezna прокомментировал этот «несчастный» визит французского лидера в российскую

столицу. Он рискнул предположить, что на решение Макрона поехать в Россию повлияла предвыборная кампания. Президент Франции, вероятно, рассчитывал на то, что если во время визита он проявит себя в хорошем свете, то автоматически вырастут и его шансы переизбраться.

«Кроме того, он обладает сейчас следующим преимуществом — в этом полугодии именно Франция председательствует в ЕС. Следовательно, в роли председателя он имеет право иногда выступать от имени всех стран, хотя я не знаю, обладал ли он таким правом именно по этому вопросу», — рассуждает польский политик. «Я не знаю, выиграет ли он какие-то баллы в этой кампании после этого визита. Из сообщений СМИ мы можем понять, что он не добился успеха. Об этом лучше всего свидетельствовало то, каким образом его приняли. Уже позже, во время пресс-конференции, было видно, что Путин взял верх», — подчёркивает он.

В интервью Кузьмиук обращает внимание на то, что, скорее всего, Макрон не сделал выводов из предыдущих встреч европейских лидеров, которые состоялись в России. Он напоминает, как некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров общался с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. «Это должно было стать неким сигналом о том, что с российскими представителями лучше не шутить, что они относятся к представителям европейских государств и институтов достаточно жёстко. Мне кажется, что именно таким образом и обошлись с президентом Макроном», — поясняет он.

«Никаких баллов Макрон не набрал. Я полагаю, что отсутствие его реакции на некоторые высказывания Путина лишь свидетельствует о том, что по многим вопросам Франция была бы готова уступить. К счастью, ситуация не обстоит таким образом, что Франция правит ЕС или НАТО. Эти обязывающие решения принимаются в другом месте», — резюмирует польский евродепутат.