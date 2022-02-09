Le Monde: Франция, Германия и Польша заявили о единстве перед лицом украинского кризиса

Лидеры Германии, Франции и Польши едины в стремлении предотвратить войну на Украине с помощью дипломатии и готовности действовать сообща, сообщает Le Monde со ссылкой на заявление Олафа Шольца по итогам встречи с Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине. Как напоминает газета, рабочий ужин в Берлине стал заключительным этапом дипломатического турне французского президента, который в понедельник провёл переговоры с Владимиром Путиным, а во вторник — с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во вторник 8 февраля Франция, Германия и Польша продемонстрировали единство и общую цель по сохранению мира в Европе и единство после «дипломатического марафона» Эммануэля Макрона в Москву и Киев, сообщает Le Monde. Три страны «едины» в стремлении предотвратить войну «с помощью дипломатии и чётких посланий, а также в готовности действовать сообща», — заверил канцлер Германии Олаф Шольц, который принял у себя президентов Эммануэля Макрона и Анджея Дуду.

Как напоминает газета, этот рабочий ужин в Берлине стал заключительным этапом дипломатического турне Эммануэля Макрона, который в понедельник провёл длительные переговоры с Владимиром Путиным, а во вторник — с президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью турне был поиск дипломатического выхода на фоне напряжённости, достигшей редких для периода после холодной войны масштабов.

Перед встречей с немецким канцлером Анджей Дуда заявил, что считает возможным «избежать войны», а Эммануэль Макрон выступил за «требовательный диалог с Россией», поскольку это «единственный путь, который сделает возможным мир на Украине».

Как напоминает газета, на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным, который выразил готовность к «компромиссам», президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев, где встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам этих встреч Макрон заявил, что «отныне появилась возможность продвинуть мирные переговоры» между Россией и Украиной. Он также выразил оптимизм в отношении поиска «конкретных практических решений», которые приведут к снижению напряжённости.

По словам французского лидера, президент Путин пообещал не становиться причиной нарастания конфликта, и это заявление имеет определённую важность. Однако «ни в коем случае не следует недооценивать напряжённость, с которой мы сталкиваемся... мы не можем урегулировать этот кризис за несколько часов переговоров», предупредил глава Франции. Макрон также подчеркнул готовность России не размещать в Белоруссии, где до 20 февраля запланированы совместные военные учения с Россией, постоянных военных баз и не размещать в стране серьёзной военной техники.

С другой стороны, глава Франции уточнил, что не добился никаких обязательств по выводу российских войск с российско-украинской границы. «Никакой наивности ни у кого нет, недавние развёртывания связаны с напряжённой ситуацией. Вчера я ничего не анонсировал по этой теме. Это будет результатом процесса, который мы начали», — пояснил он.

В целом, по словам Макрона, проблема снижения напряжённости в регионе «не сводится к вопросу о НАТО», а «охватывает и другие темы». В этом вопросе европейцы должны продолжить диалог с Владимиром Путиным, подчеркнул он.

Как отмечает издание, президент Франции стал первым видным западным лидером, который встретился с Путиным после обострения напряжённости в декабре. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, встретится с Владимиром Путиным в Москве 15 февраля после визита в Киев.