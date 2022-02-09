France 24: Макрон призвал Киев и Москву к возобновлению нормандского формата и выполнению Минских соглашений

После переговоров с Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон заявил, что он нашёл путь к ослаблению напряжённости между Киевом и Москвой. По словам французского президента, единственный выход из кризиса на востоке Украины — это имплементация Минских соглашений через Нормандский формат, передаёт France 24.

Мы переносимся в Киев и поговорим с нашим старшим корреспондентом Джеймсом Андре, который присутствовал на этой пресс-конференции. Джеймс, там говорилось о возможной встрече в так называемом Нормандском формате. Но даже если эти прямые переговоры состоятся, очевидно, что существует множество преград на пути к дипломатическому решению.

ДЖЕЙМС АНДРЕ, старший корреспондент France 24: Да, вы совершенно правы. Эммануэль Макрон подчеркнул дважды сегодня здесь, в Киеве, и вчера в Москве, что для него существует единственный выход из кризиса на востоке Украины, а именно имплементация Минского соглашения через так называемый Нормандский формат, который подразумевает встречу представителей Франции, Германии, Украины и России.

Одна из подобных встреч состоится очень скоро. Но, действительно, добиться прогресса на них очень сложно. Фактически переговоры проваливались на протяжении многих месяцев до встречи, которая состоялась 26 января. Они проходят так тяжело, потому что Россия и Украина по-своему смотрят на имплементацию этого соглашения.

Во-первых, в число препятствий входит запуск диалога между властями Киева и группами сепаратистов, которые в настоящий момент управляют ДНР и ЛНР. Это одна из красных линий для Владимира Зеленского. Он не хочет общаться с ними напрямую. И, разумеется, это один из вопросов, требующий внимания.

Ещё один момент — организация выборов в этих двух сепаратистских регионах. По словам украинской стороны, сейчас провести голосование невозможно, поскольку у них нет прямого доступа к этим областям.

Кроме того, крупное препятствие касается изменения конституции, которые должны предоставить определённую автономию этим территориям. Это условие вызывает большое неприятие на Украине, и выполнить его будет крайне непросто.

Иными словами, существуют множество помех на пути имплементации этого соглашения. Но важно то, что переговоры возобновляются, и существует ощутимый прогресс относительно самих переговоров.

Последние 48 часов оказались очень насыщенными для французского президента. Сегодня он отправляется в Берлин после встречи с Зеленским этим утром. Вчера он был в России, где общался с Владимиром Путиным на протяжении пяти часов. Джеймс, известно ли нам, какие именно предложения по этому вопросу выдвигает Эммануэль Макрон на встречах с мировыми лидерами?

ДЖЕЙМС АНДРЕ: Если говорить откровенно, то нет, неизвестно. Эммануэль Макрон не говорил напрямую, что именно он предлагает или, по крайней мере, представляет на рассмотрение в качестве конкретного решения для Владимира Путина, который сосредоточил свыше сотни тысяч военнослужащих на границе с Украиной. Но, как мы слышали, Владимир Путин заявлял, что французские предложения могут стать основой, что по ним можно будет договариваться и что они способны помочь сдвинуть этот кризис с мёртвой точки.

Эммануэль Макрон заявлял, что необходимо всецело пересмотреть европейскую безопасность, все соглашения, которые её определяют. Кроме того, по его словам, необходимо проявлять изобретательность, добиться всего в одночасье не получится, потребуется время и долгие переговоры. То есть фактически речь идёт о первой ступени в этом долгом дипломатическом марафоне, призванном снизить напряжённость.

На пресс-конференции, которая ранее проходила в здании позади меня, Эммануэль Макрон сделал два заявления. Он сказал, что российский президент Путин гарантировал, что не будет строить постоянные военные базы в Белоруссии, а также размещать в стране новейшее вооружение. Кроме того, по его словам, Владимир Путин заявил, что он не станет тем, кто будет обострять этот кризис на данном этапе.

К таким основым выводам Эммануэль Макрон пришёл после встречи с Владимиром Путиным. И теперь всё сводится к переговорам, которые начнутся и продолжатся.

С нами на связи из Киева был Джеймс Андре. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2022 года.