France inter: «у нас с американцами разные интересы» — глава Минфина Франции выступил в защиту «Северного потока — 2»

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр выступил против закрытия проекта газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину, о котором недавно предупредил президент США Джо Байден, сообщает France inter. По мнению главы французского Минфина, запуск газопровода является одним из ключевых пунктов выхода из кризиса в отношениях России и Запада. Ле Мэр также призвал не позволять навязывать европейцам американскую позицию, не отвечающую интересам Европы.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр позитивно оценил встречу Эммануэля Макрона и Владимира Путина, сообщает France inter. «Этот визит более чем необходим. Единственный возможный вариант — это снижение напряжённости», — заявил министр в эфире радиостанции. По словам чиновника, нарастание конфликта приведёт к новому росту цен на газ и электроэнергию, чего французское правительство хотело бы избежать.
При этом на фоне заявлений президента США Джо Байдена о закрытии проекта «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину Ле Мэр подчеркнул, что «запуск газопровода «Северный поток — 2» является одним из ключевых пунктов переговоров и, возможно, одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией».
«Давайте не будем позволять американцам заставлять нас занимать позицию, которая не отражает мнение европейцев. У нас разные интересы в этом украинском кризисе», — заметил глава французского Минфина. Он добавил, что Европа отдаёт предпочтение «пути диалога и разрядки напряжённости».
Переболевшим коронавирусом пациентам с 21 февраля будут выдавать сертификат на год при наличии положительного ПЦР-теста и результатов теста на антитела. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Мужчина, подозреваемый в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании 12-летней девочки в больнице в Ленинградской области, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СК России.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.
Аналитик Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков в беседе с RT прокомментировал заявление главы Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о том, что одним из главных пунктов выхода из кризиса с Россией является запуск «Северного потока — 2».
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон» стоит обратиться за врачебной помощью в том случае, если температуру не удаётся сбить в течение нескольких дней.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам переговоров в Киеве раскритиковал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном прекращении поставок Украине энергоресурсов из Белоруссии.
Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа )ХМАО) Алексей Добровольский сообщил, что листки временной нетрудоспособности в регионе можно оформить без посещения поликлиники или вызова врача на дом.