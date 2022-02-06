Глава ХДС о предстоящей встрече Шольца и Байдена — «визит просителя к старшему брату»

При нынешнем канцлере Олафе Шольце Германия «довольствуется ролью аутсайдера — того, кто постоянно говорит «нет» и мешает выработать европейскую стратегию», заявил в интервью Bild новый председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Предстоящий визит главы ФРГ в США он считает «слишком запоздалым». Сейчас поездка туда выглядит как «визит просителя, который не может выбраться из ситуации, в которой оказался по собственной вине, и поэтому должен просить о помощи старшего брата в Вашингтоне», убеждён Мерц.

Новое правительство Германии «встаёт на ноги» очень медленно, заявил в интервью Bild новый председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. «Меня шокирует молчание федерального канцлера, — добавил он. — Олаф Шольц не руководит, и у него нет чёткого мнения по важным темам. Мир и свобода в Европе стоят перед самой большой угрозой, а он в основном не высовывает голову. Все его предшественники поступили бы по-другому».

«В такой ситуации федеральный канцлер должен ездить на переговоры и приглашать на переговоры к себе. Его задача в том, чтобы выработать европейскую позицию. Кумир Шольца Гельмут Шмидт уже давно бы побывал на переговорах в Вашингтоне и Москве. Олаф Шольц ничего подобного не делает. При нём Германия довольствуется своей ролью аутсайдера — того, кто постоянно говорит «нет» и мешает выработать европейскую стратегию».

Предстоящий же визит канцлера ФРГ в США Мерц назвал «слишком запоздалым»: «Это нужно было сделать недели назад и вместе с багажом привезти туда чёткое послание самых влиятельных европейских государств. Теперь же поездка выглядит как визит просителя, который не может выбраться из ситуации, в которой оказался по собственной вине, и поэтому должен просить о помощи старшего брата в Вашингтоне».

США были и остаются нашими самыми важными союзниками в мире, продолжил глава ХДС. Но они не должны вмешиваться в дела, которые касаются только Европы, например в ситуацию с «Северным потоком — 2». «Но даже по этому поводу у Европы нет единой позиции», — сетует он, утверждая, что это как-то связано с деятельностью экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

«К сожалению, Герхард Шрёдер утратил выдержку и порядочность. Его личную зависимость от России я нахожу неприятной и пошлой. Таким образом он закрывает каналы для переговоров, которые с его помощью наша страна могла бы использовать. Я ожидаю от Олафа Шольца и руководства СДПГ, что они чётко дистанцируются от деятельности Шрёдера».

Мерц также высказался по поводу возможных поставок Киеву немецкого оружия: «Поставки оружия из одной только Германии не обсуждаются. Но совместные европейские поставки Украине оборонительного оружия, с моей точки зрения, вполне возможны». Глава ХДС также ответил на вопрос: «Может ли немецкая экономика позволить себе ужесточение санкций против России?» «Мы должны себе это позволить. Мир важнее благосостояния. Поэтому нужно рассматривать все варианты», — заключил Мерц.