Сопредседатель СДПГ: в партии нет разногласий по России — новые санкции возможны

По словам сопредседателя социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, внутри СДПГ нет серьёзных расхождений во взглядах на политику в отношении России. В интервью телеканалу Das Erste он подчеркнул, что канцлер Олаф Шольц уже сделал заявление о возможности санкций против «Северного потока — 2», если Россия нападёт на Украину, и это ясная и недвусмысленная позиция, которой придерживается вся СДПГ.

В партии социал-демократов Германии, к которой принадлежит и нынешний канцлер Олаф Шольц, по-прежнему нет единства относительно того, какому курсу следовать в отношениях с Россией, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Однако сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль отрицает все упрёки в том, что партия расколота в этом вопросе.

Выступая в эфире телеканала, Клингбайль снова высказался в защиту позиции своей партии и канцлера Шольца в украинском вопросе. «Нам абсолютно ясно: мы имеем дело с развитием конфликта, которое исходит от России», — заявил политик в ответ на вопрос о том, нет ли каких-либо расхождений во мнениях внутри его партии и в правящей «светофорной» коалиции в целом.

«Когда канцлер встаёт и говорит, что все опции возможны, если Россия нарушит территориальную целостность Украины, эта позиция ясна и недвусмысленна, — подчеркнул Клингбайль, подразумевая возможные санкции. — Это ясное заявление в отношении России».

Кроме того, сопредседатель СДПГ отметил приверженность курсу решительности и диалога. Речь о том, чтобы «вести как можно больше переговоров и искать дипломатические пути» для предотвращения развития конфликта. «Мне бы не хотелось, чтобы мы сейчас через угрозы и через поступки попали в ситуацию, в которой вдруг — возможно, поневоле — возникнет военный очаг посреди Европы», — заявил Клингбайль на телеканале Das Erste.

По его мнению, это правильно, что канцлер Шольц и глава МИД Бербок сейчас активно стараются разрабатывать дипломатические инициативы. «В этом Шольц пользуется полной поддержкой», правительство действует сплочённо, заверил Клингбайль журналистов телеканала.

Как отмечает Das Erste, правительство в Берлине всё чаще подвергается международной критике из-за его действий в отношении украинского кризиса. Германию обвиняют в том, что она оказывает недостаточное давление на Россию. Канцлер Шольц долго медлил, прежде чем признать «Северный поток — 2» возможным санкционным инструментом на случай нападения России на Украину.

Поэтому сегодня ведущие политики СДПГ собрались для обсуждения различных мнений по российскому вопросу, существующих внутри партии. Украинский конфликт в последнее время снова заметно обострил расхождения во взглядах между разными внутрипартийными течениями: в то время как представители левого крыла продолжают делать ставку на разрядку напряжённости, консервативные социал-демократы выступают за более жёсткий курс в отношении России.

В этой связи Клингбайль отреагировал и на высказывания бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, обвинившего Украину в бряцании оружием. «Высказываться могут многие, но решения мы как нынешнее руководство СДПГ принимаем совместно с канцлером Шольцем», — подчеркнул Клингбайль в интервью Das Erste.