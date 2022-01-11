FAZ: генсек немецких социал-демократов призвал оставить позади конфликт из-за «Северного потока — 2»

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии призвал оставить позади «фундаментальный политический конфликт» из-за «Северного потока — 2», а также не «смешивать» дебаты о газопроводе и политике России в отношении Украины, передаёт Frankfurter Allgemeine. По словам Кюнерта, газопровод «почти подключён к сети», а единственным препятствием для окончательного ввода в эксплуатацию остаются юридические разрешения.

Несмотря на «угрозы России в адрес Украины», Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) упорно держится за «Северный поток — 2». Это подтвердил генеральный секретарь партии Кевин Кюнерт, передаёт Frankfurter Allgemeine. «Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт», — заявил Кюнерт.

Кроме того, не следует навлекать потенциальные международные конфликты, то есть «возможное нападение России на Украину», постоянными разговорами о них, поскольку это грозит «похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом на глазу», заявил генсек, намекнув на партнёра по коалиции. Зелёные отвергают проект, реализуемый в обход Украины. По словам Кюнерта, не следует «смешивать» дебаты о «Северном потоке — 2» и политике России в отношении Украины.

Что касается России, то СДПГ рада, «что теперь на нашей стороне много приверженцев диалога», заявил Кюнерт, имея в виду переговоры между Россией и США в Женеве. По его словам, главная задача в настоящий момент — не допустить эскалации конфликта. Однако политика должна проводиться и «до того, как дело дойдёт до горячего конфликта». СДПГ всегда считала строительство газопровода между Россией и Германией правильным решением. Ранее правительство Германии «уже ответило на российскую политику санкциями», например, после аннексии Крыма*. Новые санкции всё ещё возможны в случае, если «Россия вторгнется на Украину», подчеркнул Кюнерт. Однако в данный момент СДПГ «не строит предположений в отношении возможных санкций».

На выходных Кюнерт заявил, что газопровод «почти подключён к сети». По его словам, единственным препятствием для окончательного старта работы являются юридические разрешения. В настоящее время Федеральное сетевое агентство рассматривает возможность сертификации газопровода.

Кюнерт подчеркнул, что «на каком-то этапе в этом вопросе в политическом и юридическом плане наступит мир». По словам Кюнерта, дипломатические инструменты Германии предлагают, «к счастью, больше вариантов, чем просто отключение газопровода».

Как отмечает обозреватель Frankfurter Allgemeine Николас Буссе, ранее Кюнерт не выделялся громкими заявлениями в области внешней политики, но и ему должно быть ясно, что сигнал о том, что газовая сделка никак не связана с поведением России по отношению к Украине, не усиливает позицию Запада на текущих переговорах. Поскольку Шольц, назвав «Северный поток — 2» «чисто коммерческим проектом», уже «вывел его из геополитической игры», Путин «может полностью сосредоточиться на военно-технических вопросах, которым он так любит посвящать себя».