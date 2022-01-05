N-TV: «Северный поток — 2» нужен Германии — премьер-министр Баварии осадил «наивную» Бербок

Внешняя политика, которую проводит «зелёный» министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, угрожает энергоснабжению ФРГ, заявил глава Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. По его мнению, пугать Россию остановкой «Северного потока — 2» — это ошибка. Он обвинил главу внешнеполитического ведомства и её однопартийцев в наивности и непоследовательности.

Глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер «осадил» министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за её угрозы не запускать «Северный поток — 2», сообщает N-TV. По его словам, внешняя политика, которую она проводит, угрожает энергоснабжению ФРГ. «Угроза зелёных не использовать «Северный поток — 2» вредит в первую очередь самой Германии, — подчеркнул политик, занимающий также пост премьер-министра Баварии. — Ведь на фоне стремительного роста цен на голубое топливо Германия зависит от надёжного газоснабжения».

Скептическое отношение Бербок к трубопроводу по дну Балтийского моря — это ошибка, убеждён Зёдер. «Мы обеспокоены, что с уходом Ангелы Меркель в немецкой внешней политике может возникнуть ситуация ненадёжности. Мы опасаемся, что зелёные будут проводить наивную и ненадёжную внешнюю политику. Это особенно касается отношений с Россией», — подчеркнул глава ХСС.

Премьер Баварии также прокомментировал ситуацию на украинской границе: «Конечно, это большой вызов, и беспокойство по поводу расширения конфликта на Украине обоснованно. Но постоянно грозить — это не решение. Мы не должны позволить втянуть нас в эскалацию. Сейчас нужно поменьше угроз и побольше переговоров и дипломатии». Он похвалил канцлера Германии Олафа Шольца за его желание вести диалог с Москвой: «Но нельзя не заметить, что «светофорная коалиция» здесь говорит двумя голосами. Это ослабляет европейскую позицию».

Попытки зелёных урегулировать украинский конфликт «абсолютно непоследовательны», добавил Зёдер. Выступать против экспорта вооружения и в то же время за поставки оружия на Украину — это также несовместимо, как грозить России и ставить под сомнение программу совместного использования ядерного оружия и миссию бундесвера. К тому же странно со стороны зелёных говорить о необходимости создания военного противовеса России и одновременно — о сокращении расходов на армию, подчеркнул баварский премьер.