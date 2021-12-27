Focus: шестой день российский газ в трубопроводе «Ямал — Европа» течёт не в Германию, а из неё

Вот уже шестой день российский газ в трубопроводе «Ямал — Европа» течёт не в Германию, а обратно в Польшу, сообщает Focus. И причины, по которым осуществляется реверс, неясны. «Газпром» заявляет, что это экономическое, а не политическое решение. Варшава же и другие западные государства видят в этом «манипуляцию» с целью добиться более скорого ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», рассказывает немецкое издание.

Ещё в ноябре Россия поставляла по трубопроводу «Ямал — Европа» в Западную Европу от 30 до 40 млн кубометров газа, пишет Focus. Но вот идёт уже шестой день, как поставки прекратились и по линии осуществляется реверс голубого топлива в Польшу. При этом ещё за несколько дней до остановки объёмы экспорта существенно сократились, о чём свидетельствуют данные оператора газовой сети Gascade.

Причина, по которой газ течёт в Польшу, неясна, продолжает немецкое издание. Кремль заявил, что такое решение было принято из экономических, а не политических соображений, и оно никак не связано с заполнением второй ветки «Северного потока — 2». Также российский президент Владимир Путин обвинил Берлин в том, что он перепродаёт голубое топливо Киеву и Варшаве, провоцируя тем самым дальнейший рост цен на энергоресурсы.

В самом «Газпроме» заявляют, что осуществляют поставки в полном объёме в соответствие со спросом и договорами. Упрёки в свой адрес там называют «неприемлемыми, беспочвенными и не соответствующими действительности». Польское же правительство обвиняет Москву в «манипуляциях» и в полной остановке экспорта в Европу через трубопровод «Ямал — Европа». Западные государства уже неделями подозревают, что Россия делает всё это специально с целью оказать на ЕС политическое давление. Некоторые эксперты также видят в этом попытку добиться более скорого ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Путин хочет запустить вторую линию газопровода по дну Балтийского моря и для того, чтобы саботировать амбициозные цели Европы по снижению выбросов CO2, пишет Focus. Но на данный момент её запуску мешает отсутствие разрешения со стороны Федерального сетевого агентства Германии. При этом министерство экономики ФРГ недавно сообщило, что «очень внимательно» наблюдает за ситуацией с энергоснабжением и в данный момент не видит никаких угроз для его обеспечения. Признаков дефицита пока что не выявлено, подчёркивают в ведомстве.