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Focus: споры о российском газе грозят новому правительству Германии первым большим кризисом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Путин держит руку на газовом кране и может спровоцировать первый большой кризис в новой правящей коалиции Германии, пишет немецкий журнал Focus. Нехватка российского газа ставит Берлин перед дилеммой: зелёные хотят отказаться от использования газа в энергетике и начать с «Северного потока — 2», однако для этого нужны альтернативные источники энергии, которых пока недостаточно, а канцлер Шольц уже последовал политике Меркель и назвал газопровод частным экономическим проектом.
Focus: споры о российском газе грозят новому правительству Германии первым большим кризисом
Reuters

Во вторник «Газпром» остановил поставки газа по российско-европейскому газопроводу «Ямал — Европа», причём уже не впервые, пишет немецкий журнал Focus. Европейские газохранилища сейчас наполнены только на 64%, в прошлом году они были полны на 84%. При этом на фоне обострившейся ситуации на границе между Россией и Украиной возникает всё больше подозрений в том, что президент Владимир Путин хочет использовать природный газ как средство политического давления, утверждает автор статьи.

Однако спасение близится, пишет журналист Focus Матиас Хохштэттер. США уже отправили в Европу 10 танкеров со сжиженным газом. Ещё 20 судов собираются пересечь Атлантику, но ещё не объявили о своей конечной цели. Таким образом, сжиженный газ из США должен компенсировать отсутствие поставок из России.

Неудивительно, что высокие европейские цены на газ привлекли внимание США: в 2021 году они выросли более чем на 700%, сообщается в статье. Цены на газ в Европе больше, чем в 10 раз, превышают цены в США. Только с начала декабря оптовые цены на газ выросли почти на 80%. С помощью сжиженного газа из США Германия сможет покрыть треть своих потребностей в топливе за один холодный зимний месяц.

Однако для защитников природы импорт СПГ — настоящая катастрофа, подчёркивает немецкий журнал. Немецкое общество защиты окружающей среды, к примеру, уже давно говорит о том, что США добывают свой газ при помощи спорных технологий фрекинга. Дело не только в том, что при такой добыче метана в атмосферу выбрасываются большие объёмы парниковых газов, — для того чтобы сжать газ и транспортировать его на судах с охлаждением, необходимо огромное количество энергии. С 2016 года фрекинг в Германии запрещён.

Это оборотная сторона экологического сопротивления российскому природному газу и «Северному потоку — 2»: чем меньше газа поступает в ЕС из России, тем больше сжиженного газа, полученного путём гидроразрыва пласта, поставляется в Европу через Атлантику, отмечает автор статьи. Между тем, коалиции «Светофор» канцлера Олафа Шольца в ближайшие годы будет нужно всё больше и больше газа, чтобы достичь настоящего прогресса в энергетическом переходе, которого требуют зелёные. После постепенного отказа от ядерной энергетики и прекращения использования угля, запланированного на 2030 год, Германии будет не хватать энергии для производства электричества, отопления и обеспечения электромобилей.

В годы правления канцлера Ангелы Меркель прогресс в строительстве новых ветряных и солнечных электростанций был очень медленным, сообщает издание. Согласно расчётам Немецкого института экономических исследований (DIW) по заказу Focus, в кратчайшие сроки до отказа от угля в 2030 году необходимо будет построить огромное количество новых экологичных электростанций, которым нужны новые площади размером более 8400 футбольных полей, заполненных солнечными модулями, и 1200 ветряных турбин суперкласса в год. Но ни во время предвыборной кампании, ни после неё зелёные не смогли ответить, как и где следует вести такое быстрое строительство — и поддержат ли их в этом федеральные земли и природоохранные ассоциации.

Поэтому коалиционное соглашение также предусматривает строительство новых электростанций, работающих на газе. «Природный газ незаменим в переходный период», — говорится в документе.

В итоге зелёные, а вместе с ними и весь «Светофор», оказались перед дилеммой в отношении энергетической политики, пишет Focus. В долгосрочной перспективе зелёные хотят полностью отказаться от сжигания природного газа для производства электроэнергии, тепла и обеспечения движения транспорта. Они хотят начать с российского природного газа.

Тот факт, что спорный газопровод «Северный поток —2» теперь грозит затеряться в немецкой и европейской бюрократии согласований, пришёлся как раз вовремя для Бербок и Хабека. Даже если Федеральное сетевое агентство Германии даст газопроводу зелёный свет, все равно планируется дополнительно рассмотреть допуск к эксплуатации в Еврокомиссии. Это может занять до четырёх месяцев. После этого у Федерального сетевого агентства будет два месяца для возможной окончательной сертификации.

Как отмечает журналист издания, зелёные предпочли бы прекратить германо-российские торговые отношения в том, что касается природного газа. Они хотят начать с «Северного потока — 2». Российско-украинский конфликт сейчас является здесь главным аргументом. «Приукрашивать «Северный поток — 2» как чисто энергетический проект сейчас неправильно, — сказал недавно эксперт зелёных по внешней политике Омид Нурипур. — Мы также не должны давать этому разделителю Европы, работающему на ископаемом топливе, свободу действий перед лицом угрозы вторжения российских войск на Украину». А пресс-секретарь министра по экономическим вопросам Роберта Хабека подтвердил: «Это также проект с геополитическими последствиями».

Теперь Хабек столкнулся с огромной проблемой: в 2020 году Россия продолжала поставлять более 50% газа в Германию. Остальной объём газа закупался в основном у Норвегии или Нидерландов. Россия, которая тогда ещё была Советским Союзом, поставляет природный газ в ФРГ с 1970 года. Немецкая ассоциация энергетической и водной промышленности (BDEW) недавно по запросу Focus подчеркнула, что «Россия является одним из важнейших поставщиков природного газа для Германии» и «выполняет свои обязательства по поставкам в Германию».

Независимо от того, какое правительство находится у власти в России, российский природный газ всегда был достаточно хорош для немецких систем отопления — так журналист издания интерпретирует заявление BDEW.

К неудовольствию зелёных, теперь и канцлер Олаф Шольц, похоже, принимает позицию старого правительства Меркель: недавно он назвал «Северный поток — 2» проектом исключительно частного сектора экономики. Он не упомянул геостратегические аспекты, такие как плата за украинский транзит по предыдущим газопроводам «Газпрома» или российско-украинский конфликт на границе. По мнению Шольца, решение по «Северному потоку — 2» должно принимать только Федеральное сетевое агентство. Это может занять весь 2022 год.

Казалось бы, у партий «Светофора» достаточно времени для того, чтобы согласовать друг с другом свои планы по преобразованиям в энергетике. Между тем, потребителям энергии приходится расплачиваться за разногласия в правительственной коалиции. По версии журналиста Focus, следует ожидать, что такой «властный политик, как Владимир Путин», не станет просто спокойно наблюдать за этими спорами и постарается использовать ситуацию в свою пользу. В конце концов, природный газ является самым важным экспортным товаром России после нефти, заключает немецкий журнал.

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Focus Германия Европа
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