Das Erste: отношения с Россией вызвали первые трещины в новом правительстве Германии

Как обходиться с Россией и её президентом Владимиром Путиным? Этот вопрос становится испытанием на прочность для новой правительственной коалиции Германии, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Сейчас канцлер Шольц и министр иностранных дел Бербок пытаются найти общую линию по этому аспекту внешней политики, но единства в их партиях нет.

В правительственной коалиции «Светофор» наметились первые трещины во внешней политике, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Основное противоречие заключается в том, как быть с Россией. Канцлер Шольц и глава МИД Бербок ищут общую линию.

Не только обостряющийся кризис, вызванный коронавирусом, заставляет новую коалицию немецкого правительства, состоящую из СДПГ, зелёных и СвДП, немедленно перейти в режим быстрого старта, отмечает телеканал. Во внешней политике у «Светофора» тоже нет времени для ознакомления с ситуацией: президент России Владимир Путин практически ежедневно усиливает давление на Запад, требуя исключить возможность расширения НАТО на восток и, прежде всего, членства Украины в альянсе.

Всё это происходит в ситуации, когда германо-российские и российско-европейские отношения, по версии экспертов, уже достигли низшей точки — в том числе из-за словесных выпадов и бряцания оружием со стороны России в приграничном регионе с Украиной.

Это не единственная проблема, с которой министр иностранных дел от партии зелёных Анналена Бербок столкнулась в германо-российских отношениях. На прошлой неделе она объявила двоих сотрудников российского посольства «нежелательными лицами» после решения суда по делу об убийстве в Тиргартене. Однако этот шаг был подготовлен её предшественником Хайко Маасом, отмечает немецкий телеканал.

Но теперь новому правительству Германии потребуется собственный курс во внешней политике. Как реагировать на угрозы Путина? Пока что коалиционное правительство осторожничает, подчёркивает Das Erste. Канцлер Олаф Шольц придерживается своего девиза о необходимости европейской, а не немецкой восточной политики. На саммите ЕС на прошлой неделе в Брюсселе он и главы других государств и правительств заявили, что Россия должна ожидать масштабных последствий в случае нападения на Украину. Однако вопрос о том, какими конкретно должны быть эти последствия, остаётся открытым.

Как напоминает Das Erste, в начале этой недели Шольц позвонил Путину и выразил свою обеспокоенность «в связи со сложившейся ситуацией». Бербок уже также побеседовала с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и попросила возродить нормандский формат. Пока что успеха достичь не удалось — Россия предпочитает разговаривать с США, утверждает немецкий телеканал.

СМИ уже спрашивали Бербок, отправит ли Германия войска на Украину. Она отвечает на этот вопрос сдержанно и предпочитает говорить о солидарности с Украиной и серьёзных экономических и дипломатических последствиях в случае агрессивных действий со стороны России. «Мы продолжаем полагаться на диалог — другого пути нет», — утверждает эксперт зелёных по внешней политике Омид Нурипур. По его словам, коалиция выступает единым фронтом, и в ней нет существенных разногласий по соответствующим вопросам.

При этом на самом деле проект газопровода «Северный поток — 2» — как слон в посудной лавке между партиями «Светофора», подчёркивает Das Erste: зелёные отвергали его в преддверии выборов по соображениям энергетической политики и экологии, и он даже не был упомянут в коалиционном соглашении — а это знак того, что реальное решение ещё не было достигнуто. При этом части СДПГ поддерживают планы о запуске газопровода.

«Это клин в коалиции, который ещё может создать напряжение», — считает эксперт по России из немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге. По его словам, в этом вопросе коалиция того и гляди окажется в ситуации давления изнутри и извне. В любом случае, «Северный поток — 2» станет для нового немецкого правительства испытанием на прочность, даже если процедура согласования на его запуск будет благополучно завершена. Только тогда станет ясна и позиция правительственной коалиции Германии. Пока что зелёные ссылаются на эту незавершённую процедуру — вероятно, чтобы не рисковать миром внутри коалиции, предполагает Das Erste.

Внешняя политика должна быть эффективной, и это работает, когда правительство Германии занимает единую позицию. Возможно, дело не только в расхождениях между зелёными и СДПГ по вопросу политики в отношении России, но и в самой СДПГ, которой ещё предстоит прояснить для себя некоторые моменты. Например, экс-канцлер и друг Путина Герахрд Шрёдер теперь описывается как «частное лицо», не выступающее от имени СДПГ. Но его сеть по-прежнему охватывает партию, отмечает немецкий телеканал.

Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании от СДПГ Мануэла Швезиг с её фондом «Защита климата и окружающей среды Мекленбурга — Передней Померании», который участвовал в завершении строительства «Северного потока — 2», также вызывает многочисленные споры.

Сейчас канцлер Шольц дипломатично замалчивает этот вопрос как во внешней политике, так и на внутреннем уровне в коалиции. Что касается «Северного потока — 2», то это проект частного сектора экономики, подчеркнул он на полях саммита ЕС. Эксперт по России Германского совета по международным отношениям Штефан Майстер считает это «стратегическо-коммуникативной ошибкой канцлера». По его словам, это неразумно, потому что в конечном итоге приведёт к расколу коалиции — и Москва внимательно следит за ситуацией. Кроме того, это ослабляет позицию Германии на переговорах, заключает немецкий телеканал Das Erste.