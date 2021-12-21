Der Tagesspiegel: между партнёрами по немецкой коалиции назревает фундаментальный конфликт из-за России

Коалиционному правительству грозит раскол из-за невозможности выработать единую политику в отношении России, сообщает Der Tagesspiegel. Зелёные выступают за более жёсткое противодействие Кремлю и не исключают возможности отказа от «Северного потока — 2». Но социал-демократы и лично новый канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отказываются это делать. По словам последнего, немецко-российский газопровод — это «частный экономический проект», одобренный Федеральным сетевым агентством.
Из-за России между входящими в коалиционное правительство Германии социал-демократами и зелёными назревает фундаментальный конфликт, сообщает Der Tagesspiegel. «Дверь для диалога (с Москвой. — ИноТВ) со стороны ЕС остаётся открытой, но мы не сдадимся из-за попыток шантажа, постоянных нарушений правил и имперской манеры поведения», — заявила депутат бундестага от партии зелёных Агнешка Бруггер.
Но, по её словам, диалог возможен только на базе совместно согласованных правил и договоров и в нём должны участвовать партнёры Германии из Центральной и Восточной Европы, у которых есть «обоснованные страхи за свою безопасность». Политик также не исключает возможности отказа от «Северного потока — 2». Её позицию разделяет и новый министр экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Но вот канцлер Германии из Социал-демократической партии Олаф Шольц считает иначе. Он категорически отказывается связывать вопрос ввода газопровода в эксплуатацию с украинским конфликтом. По его словам, это «частный экономический проект», который был одобрен Федеральным сетевым агентством.
Всё это «выдумки», считает депутат Европарламента от фракции зелёных Райнхард Бютикофер и обвиняет главу ФРГ в «робости». По его словам, за последние десятилетия не было ни одного настолько спорного геополитического проекта, как «Северный поток — 2». И он напомнил, что СДПГ годами поддерживала его, действуя против интересов Европы: «Но всему есть предел. Никто не возьмёт на себя ответственность за запуск трубопровода, в то время как Украина подвергается усиленной российской агрессии».
Бруггер также считает, что аргумент Шольца не убедителен: «В отличие от последнего немецкого правительства Кремль никогда не воспринимал «Северный поток — 2» как исключительно частную экономическую инициативу». «В ходе коалиционных переговоров мы условились, что «Северный поток — 2» можно будет запускать только в том случае, если будут соблюдены все национальные и европейские предписания. О многом говорит и то, что соответствующий процесс (сертификации газопровода. — ИноТВ) проходит далеко не идеально».
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