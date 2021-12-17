Welt: Шольц отказался связывать запуск «Северного потока — 2» с украинским вопросом

После саммита ЕС канцлер Олаф Шольц назвал «Северный поток — 2» частным экономическим проектом и подчеркнул, что решение о его запуске принимается в Германии ведомством, не имеющим отношения к политике, сообщает немецкая газета Die Welt. Кроме того, Шольц заявил, что этот вопрос не должен связываться с усилиями, направленными на урегулирование украинского кризиса.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против того, чтобы связывать разрешение на запуск «Северного потока — 2» с усилиями по ослаблению напряжённости в украинском кризисе, пишет немецкая газета Die Welt.

«Что касается «Северного потока — 2», речь идёт о частном экономическом проекте», — заявил Шольц после дня саммита ЕС в Брюсселе, в ночь на пятницу. Для запуска газопровода осталось прояснить лишь один аспект, касающийся соответствия европейскому законодательству. «Решение об этом абсолютно не политически принимает ведомство в Германии», — подчеркнул канцлер. По его словам, это «другой вопрос», не связанный с нынешними усилиями, направленными на то, чтобы воспрепятствовать нарушению украинских границ.

Газопровод через Балтийское море из России в Германию был достроен ещё несколько недель назад, напоминает немецкая газета. Разрешение на эксплуатацию должно выдать Федеральное сетевое агентство Германии. Газопровод давно критикуют США, а также некоторые страны ЕС, опасающиеся слишком большой зависимости от России в сфере энергоснабжения.

ЕС в ходе саммита предостерёг Россию, что в случае нападения на Украину ей будет грозить возмездие. В совместном заявлении глав стран и правительств ЕС сказано, что Россия должна срочно способствовать разрядке напряжённой обстановки, вызванной размещением войск у границы с Украиной и агрессивной риторикой, сообщается в статье. Любая военная агрессия повлечёт за собой тяжёлые последствия и дорого обойдётся России, предупреждают представители ЕС.

Кроме того, Шольц снизил планку ожиданий в длившемся уже несколько месяцев споре по поводу причисления ядерной энергетики к технологиям, безопасным для окружающей среды. «Вопрос чрезвычайно переоценён, — сказал Шольц на пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном. — Речь идёт об оценке работы компаний — это важно для тех, кто хочет вложить деньги».

Интенсивность обсуждений показывает, что вложение денежных средств относится к числу важных тем, отметил Шольц. Однако в конечном итоге каждая страна будет сама решать, каким путём хочет идти в том, что касается вопросов её экологически нейтрального будущего.

Как поясняет издание, уже на протяжении нескольких месяцев ведутся споры по поводу так называемой таксономии ЕС, которая должна определять, какие области экономики считаются экологически чистыми. Это необходимо для того, чтобы предоставить гражданам и инвесторам чёткую информацию об устойчивых финансовых продуктах.

Франция производит значительную часть электроэнергии с помощью атомной энергии и поэтому стремится включить атомную энергетику в таксономию, однако Германия до сих пор была против. Сейчас Германия и Франция ведут интенсивные переговоры о таксономии, в том числе с Еврокомиссией.

При этом даже если атмосфера между Шольцем и Макроном казалась гармоничной, обсуждение таксономии задержало переговоры по ценам на энергоносители. В итоге главы государств и правительств не смогли согласовать общую линию в отношении сильно выросших цен на энергоносители, заключает немецкая газета Die Welt.