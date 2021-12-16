TVP Info: Кремль повышает ставки — и его угрозы действуют

Пока что в противостоянии с Западом именно Москва может чувствовать себя победительницей, ведь своих целей она добивается просто угрозами, пишет журналист Петар Петрович. На портале TVP Info он объясняет, что вскоре Германия, и вслед за ней США поверят, что, дав согласие на запуск «Северного потока — 2», они смогут контролировать Россию, а не наоборот. Более того, газовый шантаж, практикуемый Москвой, больше не выступает препятствием к пуску газопровода.

Запад не перестаёт делать одно заявление за другим — в них он предостерегает Россию от нападения на Украину. В противном случае Москву ждут серьёзные последствия. И хотя, по мнению экспертов, риск вторжения или серьёзных провокаций невысок, его никто не исключает. «Пока что именно Москва может чувствовать себя победительницей, ведь своих целей она добивается простыми угрозами. Но это вовсе не значит, что у Владимира Путина не появится идеи их расширить», — пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

В статье он ссылается на неофициальную информацию агентства Bloomberg, согласно которой Германия в договорённости с США определила конкретный механизм по прекращению поставок газа по «Северному потоку — 2» на случай, если Россия пересечёт «красную линию». По мнению автора, занятно то, что эту линию сегодня Запад приравнивает к новому нападению на Украину, а вовсе не к энергетическому кризису, то есть использованию Москвой сырья в качестве формы шантажа в отношении Европы.

В это время российская пресса пишет, что если газ не потечёт по трубам «Северного потока — 2», то Россия прекратит поставки газа через территорию Украины, тем самым обрекая Германию на проблемы с отоплением и электричеством. По мнению Москвы, заоблачные цены на газ — это результат неопределённости вокруг запуска «Северного потока — 2». Более того, она ясно даёт понять, что если процесс сертификации газопровода не начнётся в ближайшее время, то она не продлит контракт на транзит с Украиной, который заканчивается в 2024 году.

«Как мы можем наблюдать, Германия, а за ней следом и вся остальная часть Западной Европы, вместо того чтобы в ответ отказаться от своей поддержки строительства «Северного потока — 2» — в конце концов, нужно ли нам больше доказательств тому, что он и впредь будет использоваться политически, — всё больше поддаются уговорам Кремля, который уверяет их, что только лишь быстрый запуск газопровода защитит их энергетические интересы», — объясняет Петрович. Одновременно Москва продолжает утверждать, что никакого отношения к газовому кризису она не имеет, а обещания «Газпрома» заполнить европейские газохранилища остаются лишь обещаниями. Уровень запасов этого сырья там постоянно снижается.

Кремль всё ещё ненасытен и лишь продолжает повышать ставки, уверен журналист. «Кремлёвское пугало — то есть энергетический кризис и усиление вооружённых сил на границе с Украиной — приносит желаемые результаты, ведь оно заставило демократов отказаться от положений о новых санкциях в отношении «Северного потока — 2». Как представители этой партии, так и Белый дом начинают принимать немецкие аргументы касательно необходимости «диалога» с Россией и запуска «Северного потока — 2». Последний звучит следующим образом: это не Россия будет влиять на Европу через него, а Европа — на Россию. Сложно спорить с такой извращённой логикой, которая лишена какой-либо реальной основы», — негодует журналист.

Он обращает внимание на то, что, хотя новые власти Германии в своём большинстве выступали против запуска противоречивого газопровода, сегодня они не спешат ничего менять в этом вопросе. Когда нового канцлера Олафа Шольца спросили, остановит ли Германия «Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину, он не ответил ничего конкретного. Он просто сказал, что нападение на эту страну стало бы очень серьёзным нарушением правил с очень разными последствиями.

«Следовательно, может ли Украина, исходя из этих слов, чувствовать себя в безопасности? Конечно же, нет. Можно ли рассчитывать на поддержку Берлина в конфликте с Москвой? Ответ аналогичен. Свидетельством тому выступает как «Северный поток — 2», так и отсутствие давления Германии на Россию в плане Донбасса или Крыма, а также появившаяся недавно информация о том, что правительство Ангелы Меркель затрудняло поставку Украине оборонительного оружия со стороны НАТО», — отмечает Петрович. «Может ли Украина поверить в поддержку Германии по вопросу поставок российского газа через эту страну и после 2024 года?» — задаётся очередным вопросом он. При этом он объясняет, что дело вовсе не сводится лишь к финансам, которые Украина получает за транзит, но дело, прежде всего, заключается в вопросе безопасности. Потому что если России и впредь придётся прибегать к транзитным услугам Украины, то шансы на то, что она будет подвержена атаке, — куда меньше.

В отличие от молчаливого Шольца, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает к проведению соответствующего процесса сертификации немецким регулятором Bundesnetzagentur. В результате чего может быть создана немецкая компания для управления газопроводом в соответствии с законодательством Германии и ЕС, которая уж точно не попадёт под санкции США, объясняет Петрович.

В статье он напоминает, что во время визита Олафа Шольца в Варшаву премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытался убедить своего коллегу в том, что лучшее решение — это недопущение запуска газопровода. Таким образом можно было бы положить конец российскому давлению на Украину и московскому диктату. В свою очередь глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, которая тоже находилась в Варшаве с визитом, согласилась с позицией своего коллеги, главы МИД Польши Збигнева Рау. Он подверг критике запуск газопровода и не скрывал своих опасений на его счёт.

«Однако это всё нам известно лишь из коммюнике польской стороны, потому что в немецком не было ни слова о «Северном потоке — 2». Это свидетельствует о том, что, хотя на немецкой стороне есть люди, трезво оценивающие этот проект и действия Москвы, не они принимают ключевые решения. Даже в том случае, если они занимают, как могло бы показаться, такой высокий пост, как глава зелёных», — резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.