Экс-глава польской разведки: загонять Россию в угол бесполезно, потому что результат будет противоположным

В отличие от Запада россияне могут позволить себе проведение дорогостоящей военной политики, даже если в конечном итоге она ни к чему не приведёт. Поэтому масштабная мобилизация военных на границе с Украиной вовсе не означает приближения войны, считает бывший глава Агентства внешней разведки Польши полковник Гжегож Малецкий. В беседе с Biznes Alert он объясняет, что Украина для России не самоцель, скорее Москва хочет воспользоваться нынешней шаткой ситуацией для улучшения своей геостратегической позиции.

Ситуацию на украинско-российской границе Запад видит несколько иначе, нежели сами украинцы. Они уже в определённой степени привыкли к этой перманентной угрозе, а Запад — нет. «Мы, в отличие от украинцев, за ней не следим, не мониторим это в ежедневном порядке. Они делают это ежеминутно. Поэтому то, что происходит на границе, для них вовсе не новость. Следовательно, они гораздо спокойнее реагируют на сегодняшние сообщения СМИ», — сказал в интервью Biznes Alert бывший глава Агентства внешней разведки Польши полковник Гжегож Малецкий.

По его мнению, наиболее яркое проявление приближающейся военной агрессии — это переброска солдат на исходные позиции, которая занимает от нескольких до более чем десяти дней. Он обращает внимание ещё на тот факт, что сама по себе техника без участия солдат не может долгое время находиться без управления. По его мнению, готовящаяся военная операция сопровождается строительством полевых госпиталей, мобилизацией инженерного и железнодорожного оборудования, горюче-смазочных материалов и всей логистикой в плане передвижения крупных масс войск. «Однако стоит помнить о том, что россияне могут позволить себе проведение дорогостоящей военной политики, даже если в конечном итоге это ни к чему не приводит. Мы на Западе руководствуемся рациональным мышлением и экономической логикой. Мы не понимаем суть таких действий, которые нацелены лишь на «демонстрацию мускулов», показ силы. Если на Западе происходит что-то наподобие того, что сейчас делают россияне, то в ближайшем будущем будут видны соответствующие результаты. Однако в случае россиян это не происходит», — подчеркнул он.

По мнению Малецкого, сегодня методы контроля над потенциальным противником намного сложнее, чем десять лет назад, поэтому мобилизация военных вовсе не означает приближения войны. Он обращает внимание на динамичное развитие цифровых технологий, благодаря которым разведка имеет в своём распоряжении огромные возможности отслеживания событий в киберпространстве, которые точно отражают реальность. В качестве одного из ключевых источников информации он называет социальные сети. «Это мощный источник знаний для любой спецслужбы. Там можно провести наблюдение за реакцией не только солдат, но и их семей, друзей… Это огромный архив знаний, очень объективных знаний, которые часто иллюстрируют ситуацию в реальном времени», — рассказал он.

На вопрос портала о том, каковы же истинные цели Кремля в отношении Украины, он ответил следующее: «Я считаю, что Россия пытается действовать стратегически. Это элемент игры, который ориентирован на Америку. Россияне хотят проверить на прочность администрацию Байдена, они хотят оценить, как далеко они могут зайти, и использовать текущую ситуацию для существенной корректировки ситуации с международной безопасностью, конечно, в соответствии со своими интересами. Всё это происходит на фоне геополитического соперничества с Китаем, смены правительства в Германии, пандемии коронавируса, энергетического кризиса в Европе, в значительной степени вызванного самой Россией, и так далее. В этих условиях Путин решился сделать агрессивный шаг вперёд с целью улучшения своей геостратегической ситуации. Украина, на мой взгляд, вовсе не самоцель».

Ситуация, связанная с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, по мнению польского полковника, не до конца ясна. Он предлагает рассматривать её с точки зрения будущего режима в Минске. «Путин всё ещё находится в ожидании момента, когда он сможет сменить Лукашенко на кого-либо более послушного, ведь для Путина Лукашенко — олицетворение самостоятельности Белоруссии и многочисленных споров. Он не простил это белорусскому диктатору, но в настоящее время нет подходящего кандидата для замены, и сейчас не время для перемен. Однако вопрос о преемственности «висит в воздухе», и Путин смотрит на развитие ситуации с точки зрения поиска оптимальных условий, чтобы затем воплотить их в реальность», — отметил Малецкий.

По его мнению, кто выступает инициатором приграничного кризиса: Путин или Лукашенко, особого значения не имеет. Куда более важно то, что эту ситуацию активно разыгрывает Минск, а Москва видит преимущества этого кризиса и пытается использовать его для собственной выгоды, более того, она уже практиковала эту идею в 2015 году. «Поэтому не исключено, что автором идеи выступает Москва. Однако, на мой взгляд, сегодняшний кризис был инициирован именно Лукашенко, а лишь впоследствии одобрен Кремлём», — добавил он.

Малецкий полагает, что именно предотвращение обострения ситуации и удерживание Москвы от агрессивных действий сегодня вписывается в стратегические интересы Запада, который должен проявить свою напористость, решительность и жёсткость, а также продемонстрировать единство и общность целей и действий. «Любые уступки, концессии в отношении России совершенно исключены. В то же время следует учитывать, что стратегия «загнать Россию в угол» и демонстративное упорство в этих условиях будут контрпродуктивными. Такая стратегия лишь повысит уровень напряжения, а не снизит его. Конечно, достижение ситуации, когда все остаются в выигрыше, не в интересах Запада, об этом и не ведётся речь, потому что это было бы равнозначно нашему поражению. Однако мы должны позволить Кремлю выйти из этого, не потеряв лицо, по крайней мере, перед своими гражданами», — объяснил полковник.

В связи с вышесказанным Малецкий полагает, что должна быть достигнута определённая форма соглашения с Россией, и в этом направлении идут жёсткие, но всё-таки переговоры, под предводительством США и союзников. «В противном случае, делая уступки в отношении России, либо накаляя напряжённость, мы дойдём до точки, когда военный конфликт окажется неизбежным. Однако пока что до него ещё далеко», — резюмировал он в беседе с Biznes Alert.