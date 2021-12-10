Польский генерал: «российский медведь» не такой страшный, каким его рисует Запад

Владимир Путин не может позволить себе полномасштабную конфронтацию с НАТО, поэтому, пугая Запад войной, он явно блефует, уверен польский генерал Роман Полько. В интервью TVP Info он объясняет, что последние десять с небольшим лет российский лидер играет роль непредсказуемого русского медведя, которого лучше не раздражать. И следуя именно такой тактике, президент России гарантирует себе все очередные победы в переговорах с Западом.

«Запад должен выдвинуть в отношении Владимира Путину жёсткие условия. Вместо того чтобы бояться, следует заявить, что ему нужно незамедлительно отказаться от агрессивных планов в отношении Украины… Он должны чётко сказать, что разграничения сфер влияния не будет, и предпринять шаги по восстановлению украинской армии. Её бюджет составляет половину того, что тратит Польша, а пространство и задачи, поставленные перед ней, куда больше», — объясняет польский генерал Роман Полько. В беседе с TVP Info он, однако, обращает внимание на то, что сегодня украинская армия совершенно в другом состоянии, нежели в 2014 году. Сегодня она в состоянии защищать собственные границы.

На вопрос о том, был ли отказ США от санкций в отношении «Северного потока — 2»

ценой отказа Кремля от вторжения на Украину, он ответил следующее: «Это был бы чёрный, путинский сценарий. Конечно, Путин не в состоянии позволить себе полномасштабную войну и противостояние с НАТО. Он не выдержал бы этого ни в военном, ни в экономическом плане. У него более слабые карты, чем у Североатлантического альянса. Поэтому, если оппортунизм и конформизм возьмут верх и Путину разрешат воплотить в жизнь ещё один стратегический проект ценой мира и спокойствия и тем самым победить в энергетической войне, к которой он стремится, то есть в энергетической битве, это точно не предвещает ничего хорошего». По его мнению, настал тот самый час, когда США, Германия, Франция и Италия должны проявить инициативу и продиктовать условия президенту России, который скорее понимает язык конкретных действий, нежели язык дипломатических жестов.

Польский генерал уверен, что западные государства должны приложить все возможные усилия для запуска «дорожной карты», которая в перспективе позволит Украине стать членом НАТО. «Путин должен чётко услышать: «Вы не принимаете это? Вы желаете конфронтации? Тогда она у вас будет». Путин не может позволить себе серьёзное противостояние, потому что он его проиграет. Заморозка «Северного потока — 2» стала бы для него большим экономическим ударом, гораздо большим, нежели для Европы», — объясняет военный.

Более того, по мнению Романа Полько, сегодня президент России не готов к открытому противостоянию даже с ещё не особо окрепшей украинской армией по причине несогласия общественного мнения. Оно не смирится с тем, что Россия убивает своих братьев, и с тем, что на Родину будут возвращаться тысячи трупов в гробах. «Это было бы поражением Путина... но он блефует. Последние десять с небольшим лет он играет роль непредсказуемого медведя, которого лучше не раздражать. И именно таким путём он побеждает в очередных битвах», — поясняет военный.

Генерал также уверен, что если бы Запад говорил с Путиным от одного лица в качестве ЕС или НАТО, диалог мог бы быть куда более эффективным. «Путин преуспевает в переговорах с лидерами отдельных стран, например, с канцлером Ангелой Меркель. Почему нельзя это сделать через людей, стоящих во главе НАТО или ЕС, и таким образом продемонстрировать солидарность и чётко сказать: «На этот раз тебе не удастся разыгрывать нас по отдельности так, как ты делал до сих пор?» — задаётся вопросом он.

Полько обращает внимание и на то, что даже экономический удар по России был бы эффективным, если бы ему сопутствовала определённая доза решимости и последовательности, ведь тогда российскому лидеру пришлось бы притормозить в военном направлении. «Я лично принимал участие в организации польско-британо-украинских учений на территории Украины. Ответом на учения Путина должны стать наши учения. Путин не может позволить себе нанести удар по стране, которая ускользает из его рук. В свою очередь, мы не можем давать своего разрешения на то, чтобы Украина подвергалась последовательной дестабилизации и чтобы она вновь оказалась в сфере влияния России», — резюмирует в интервью TVP Info польский генерал Роман Полько.