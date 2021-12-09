Польские спецслужбы: скомпрометировать и парализовать НАТО и ЕС — приграничный конфликт в помощь Москве

Александр Лукашенко не решился бы разжечь приграничный конфликт с Польшей без поддержки Владимира Путина, потому что сегодня Белоруссия всего навсего страна-сателлит России, считает пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин. Он уверен, что этот гибридный конфликт идеально вписывается в российский план, нацеленный на раскол внутри обществ стран Центральной Европы, как и в целом единства ЕС и НАТО, сообщает Do Rzeczy.

Конфликт на польско-белорусской границе продолжается, накануне пограничная служба Польши сообщила о 116 попытках её незаконного пересечения. Станислав Жарин, пресс-секретарь министра и координатора спецслужб, в опубликованном заявлении обращает внимание на то, что к гибридному конфликту на восточной границе Польши президент Владимир Путин может иметь прямое отношение, поскольку это прекрасно вписывается в более крупный план России по дестабилизации региона и разрушению единства НАТО и ЕС, пишет Do Rzeczy.

Россия использует миграционный путь для дестабилизации ситуации в Польше и в НАТО, а передвижение мигрантов — это лишь средство реализации стратегии, разработанной в Кремле. «Хотя операция против Польши проводится режимом Лукашенко, мы имеем дело с действиями, находящимися под контролем России. Это Кремль дал политическое согласие на шаги Лукашенко», — поясняет он.

Российский план, элементом которого выступает гибридный конфликт на польско-белорусской границе, преследует цель осуществить раскол среди обществ стран Центральной Европы, а также единства внутри НАТО и ЕС. «Идеальной ситуацией для Кремля стал бы крах или полная дискредитация и паралич этих международных структур. Операция, направленная против Польши, Литвы и Латвии, — это попытка достичь этих целей, поэтому фактически она проводится в интересах Москвы», — подчёркивает Жарин.

Далее он рассказывает, что Лукашенко не осмелился бы разжечь конфликт с Польшей без поддержки со стороны Владимира Путина, ведь на сегодняшний день Белоруссия выступает в лучшем случае страной-сателлитом России, полностью зависимой от своего хозяина в Москве.

«Это правительство в Москве, а не правительство в Минске попытается в политическом плане получить выгоду от кризиса, вызванного в его интересах белорусским режимом. Уже сейчас Россия позиционирует себя в качестве потенциального посредника и переговорщика. Известно, что платой за «помощь» России в «умиротворении ситуации» будут уступки, соответствующие интересам Кремля. Полученная, в свою очередь, выгода фактически предоставит ему дополнительные возможности в плане дестабилизации Европы», — предупреждает секретарь министра и координатора спецслужб. «Поэтому оказывать давление следует именно на Кремль, чтобы он остановил свою ползучую агрессию против Запада», — резюмирует он.