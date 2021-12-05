Экс-посол Польши на Украине упрекнул Берлин и Париж в потакании «российской агрессии»

Соседство с Украиной — членом НАТО или Украиной на пути к вступлению в Североатлантический альянс и ЕС было бы куда более комфортным, нежели растущая агрессия России на границах и её готовность к захвату новых территорий, считает бывший посол Польши на Украине Ян Пекло. В интервью Do Rzeczy он подчёркивает, что некоторые страны ЕС, зная ожидания России и не желая её обижать, по сути отстаивают интересы Москвы, которая, по его словам, стремится к «объединению русских земель».

Украина по-прежнему считает одним из своих главных внешнеполитических приоритетов членство в ЕС и НАТО, однако на пути стоит Россия, которая, несомненно, оказывает влияние на некоторые из важнейших правительств стран — членов ЕС. Более того, помеху создаёт Париж и Берлин. На саммите в Бухаресте в 2008 году имелся реальный шанс присоединения Украины к НАТО, но его заблокировали Франция и Германия, при том что США были за, впрочем, как и погибший в авиакатастрофе президент Польши Лех Качиньский, рассказывает Do Rzeczy бывший посол Польши на Украине Ян Пекло.

В интервью изданию он напоминает слова одного из советников канцлера Ангелы Меркель, который ясно сказал: Германия не хочет делать чего-то, что негативно сказалось бы на отношениях с Россией, и что ожидания Москвы всем известны. Бывший посол негодует, потому что Берлин по сути отстаивает интересы России, которые идут вразрез с интересами стран восточного фланга НАТО — Польши, Прибалтики, стран Вышеградской группы.

«Соседство с Украиной — членом НАТО или, по крайней мере, такой, которая бы имела план подготовки к членству в НАТО и ЕС, было бы куда приятнее, нежели ситуация, когда нам угрожает то, за чем мы сейчас можем наблюдать. Это растущая агрессия России и готовность к захвату всё новых территорий», — объясняет он.

Ян Пекло в то же время считает, что Запад извлёк урок из 2014 года, когда выяснилось, что политика умиротворения и согласия на то, чтобы не вводить в отношении России очень жёстких санкций, оказалась бездейственной. Не сегодняшний день поведение России на польско-белорусской, литовско-белорусской, латвийско-белорусской и украинской границе напрямую говорит о том, что она нацелена на дальнейшее расширение. Речь Йенса Столтенберга в Риге польский экс-посол оценил как весьма жёсткую. Однако, несмотря на все каналы сотрудничества между Украиной и НАТО, ещё предстоит очень долгий путь, чтобы можно было говорить о каких-либо перспективах членства. «Гарантии мира на границах, которые Россия дала Европе, подписав Парижскую хартию в 1990 году, были жестоко нарушены в 2014 году. Запад и Украина имеют право не доверять и не верить России», — подчёркивает дипломат.

«Во-первых, у Путина дома большие проблемы с пандемией и экономикой, поэтому ему нужен некоторый успех. Во-вторых, ему когда-то думалось, что он пойдет по стопам Екатерины Второй и князя Потёмкина и объединит «русские земли». Отсюда и следует концепция «русского мира», — так он охарактеризовал мотивацию Москвы на украинском направлении. Также, по мнению Пекло, имеет место нарратив о том, что украинского государства не существует и не должно существовать, потому что украинцы — это и есть русские. «По этой причине, конечно, существует риск того, что дело серьёзное и оно может вылиться в военную конфронтацию с Украиной», — добавляет он.

Однако бывший посол скорее полагает, что Владимир Путин сделает ставку на внутреннюю дестабилизацию Украины, которой способствует сам президент Зеленский. Кремль понял, что он уже может позволить себе влиять на настроения в его стране. Более того, по словам дипломата, война с Украиной уже давно ведётся не только на военном, но и на экономическом, энергетическом и социальном уровне. «Скорее, план максимум Кремля заключается в том, чтобы обрушившаяся система позволила российской армии без больших потерь проложить сухопутный коридор в Крым. Со стратегической точки зрения это очень важно для России. Ситуация серьёзная, такой международной напряжённости, возможно, мы не наблюдали со времён карибского кризиса», —резюмирует в интервью Do Rzeczy бывший посол Польши на Украине Ян Пекло.