Эксперт: слова Лукашенко о поддержке России приведут к росту напряжённости в регионе

Москва играет очень жёстко, она развязала три кризиса, при помощи которых пытается оказать давление на Запад, чтобы тот в итоге согласился учесть её интересы, уверен польский эксперт из Центра восточных исследований Войцех Кононьчук. В беседе с порталом Onet он обращает внимание на первую в своём роде декларацию Лукашенко о поддержке России, которая лишь накалит ситуацию в регионе.

При поддержке России Александр Лукашенко вызвал миграционный кризис. Он стянул иностранцев с Ближнего Востока, пообещав им упрощённый путь в ЕС. Тем временем в понедельник в своей речи он в очередной раз попытался это отрицать. На этот раз он обвинил Запад в использовании мигрантов как способе остановить белорусскую армию в случае конфликта с Россией, пишет Onet. «Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Белоруссия в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Белоруссия», — заявил белорусский лидер.

«Заявление Лукашенко приведёт к росту напряжённости в регионе. Он впервые в такой далекоидущей форме заявил, что территория Белоруссии потенциально может быть использована для осуществления нападения России на Украину», — объясняет польский эксперт из Центра восточных исследований Войцех Кононьчук. В интервью порталу Onet он напоминает, что ещё перед президентскими выборами в августе прошлого года белорусский лидер пытался проводить политику балансирования. «Однако из-за очень глубокой военной интеграции двух стран, ставящей под сомнение суверенитет Белоруссии, по большей части это уже была фикция», — отмечает Кононьчук. «Украина также не строила больше иллюзий касательно степени военной зависимости правительства в Минске от Кремля перед выборами 2020 года. Сегодняшний белорусский нарратив согласован с Россией, и он выступает частью игры Москвы», — добавляет он.

Сообщения о проведении в следующем году совместных белорусско-российских военных учений, по мнению эксперта, это не что иное, как обострение нарастающей напряжённости. Он обращает внимание на то, что Белоруссия и Россия проводили в основном учения на границе с Польшей и Литвой, то есть на восточной границе НАТО, но, видимо, теперь их заинтересовало украинское направление.

Onet рассказывает, что российская разведка обвиняет США и Европу в том, что они подстрекают Украину к проведению враждебных действий в отношении России, включая концентрацию войск на границах, и проводят пример Грузии 2008 года. Кононьчук считает, что в ситуации вокруг всех сепаратистских движений на постсоветском пространстве Россия всегда хочет произвести впечатление невиновной страны.

«Из Москвы до сих пор поступает следующее послание: «нас там нет, это украинская гражданская война». Кремль всегда хочет играть роль естественного посредника, а не прямого участника конфликта, как это имеет место быть на самом деле. Теперь он также обвиняет Киев, говоря, что это украинцы являются провокаторами. Сегодня эти слова повторяет Лукашенко, добавляя, что именно Украина хочет развязать войну с Россией. Это идёт в паре с политикой Москвы и российскими пропагандистскими СМИ», — объясняет он.

Кононьчук уверен, что россияне руками Белоруссии хотят дестабилизировать восточную границу ЕС и НАТО. Он также обращает внимание на то, что сегодня Европа имеет дело с тремя кризисами: на границе Белоруссия — ЕС, на украинско-российской границе и с газовым кризисом. «Все они были вызваны политикой, проводимой Россией. Это связанные суда и часть российской игры, направленной на то, чтобы разрушить статус-кво в Восточной Европе. В основном это касается Украины. Кремль оказывает давление на Запад, чтобы тот согласился учесть интересы России», — констатирует эксперт.

Москва играет очень жёстко, прежде всего, чтобы вернуть своё влияние в Киеве, ведь она сочла, что тому способствуют обстоятельства — администрация США в основном занята соперничеством с Китаем, Германия решает головоломку после недавних выборов в парламенте, а французы уже находятся в преддверии президентских выборов, резюмирует в интервью порталу Onet эксперт из Центра восточных исследований Войцех Кононьчук.