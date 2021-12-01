Эксперт: слова Лукашенко о поддержке России приведут к росту напряжённости в регионе
При поддержке России Александр Лукашенко вызвал миграционный кризис. Он стянул иностранцев с Ближнего Востока, пообещав им упрощённый путь в ЕС. Тем временем в понедельник в своей речи он в очередной раз попытался это отрицать. На этот раз он обвинил Запад в использовании мигрантов как способе остановить белорусскую армию в случае конфликта с Россией, пишет Onet. «Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Белоруссия в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Белоруссия», — заявил белорусский лидер.
«Заявление Лукашенко приведёт к росту напряжённости в регионе. Он впервые в такой далекоидущей форме заявил, что территория Белоруссии потенциально может быть использована для осуществления нападения России на Украину», — объясняет польский эксперт из Центра восточных исследований Войцех Кононьчук. В интервью порталу Onet он напоминает, что ещё перед президентскими выборами в августе прошлого года белорусский лидер пытался проводить политику балансирования. «Однако из-за очень глубокой военной интеграции двух стран, ставящей под сомнение суверенитет Белоруссии, по большей части это уже была фикция», — отмечает Кононьчук. «Украина также не строила больше иллюзий касательно степени военной зависимости правительства в Минске от Кремля перед выборами 2020 года. Сегодняшний белорусский нарратив согласован с Россией, и он выступает частью игры Москвы», — добавляет он.
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