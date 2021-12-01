Польский политик: для нас свободная Украина очень важна, ведь она отделяет нас от России

Вторжение России на территорию Украины стало бы катастрофическим решением для Польши, которую на настоящий момент именно «свободная Украина» отделяет от России, уверена депутат от партии «Право и справедливость» Анна Мильчановская. В беседе с Polskie Radio она призвала делать всё возможное, чтобы этого не допустить, и пожаловалась на безучастность Европы в отношении приграничного кризиса.

«Ситуация на стыке украинско-белорусско-российской границы не может не вызывать тревогу», — заявила Polskie Radio депутат от партии «Право и справедливость» Анна Мильчановская. В беседе с радиостанцией она обратила внимание на то, что именно Польша — во главе с её лидерами президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким — та страна, которая предпринимает самые серьёзные действия и держит всех в курсе развития событий.

«Однако возникает впечатление, что, может быть, лишь за исключением Великобритании, остальная Европа не очень этим интересуется и не переживает, будто это происходит за переделами нашего континента. Это просто в голове не укладывается», — подчеркнула политик.

В интервью она заявила, что считает возможным наступление* России на Украину. «Это было бы катастрофическим решением для Польши, мы не можем этого допустить. Для нас свободная Украина очень важна, потому что она отделает нас от России. Мы должны делать всё возможное, тем более что Украина хочет стать членом НАТО и вступить в ряды ЕС», — объяснила польский депутат.

Анна Мильчановска отметила, что за последние годы отношения Польши с Украиной значительно улучшились, следовательно, атаки России на Украину просто нельзя допустить. «Я надеюсь, что с таким руководством в нашей стране и с нашими знаниями возможно будет достучаться до других политических лидеров — и они расскажут своим избирателям о том, что происходит в Восточной Европе», — резюмировала она.