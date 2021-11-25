Cтолтенберг после встречи с Дудой: мы призываем Россию к более прозрачным действиям

21:30 В Молдавии заявили, что переведут деньги «Газпрому» 26 ноября Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинёв погасит долг за полученный в октябре и ноябре газ перед российской компанией «Газпром» 26 ноября.

21:25 В работе шахты «Листвяжная» в Кузбассе выявили более 900 нарушений в 2021 году Представители Ростехнадзора в текущем году выявили свыше 900 нарушений на шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области, девять раз её работа приостанавливалась. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

21:23 Алиев выразил соболезнование Путину в связи с трагедией на шахте в Кузбассе Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил телеграмму с соболезнованиями российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

21:20 Касперович рассказал, что его удивило в тренировках норвежских детей-биатлонистов Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович рассказал об особенностях тренировок в детских спортивных школах Норвегии.

21:18 В Госдуме назвали новый газовый контракт Сербии с Россией крайне важным Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление МИД Сербии о том, что новый газовый контракт с Россией является историческим.

21:16 В МЧС заявили о готовности к длительной работе по ликвидации ЧП на шахте в Кузбассе Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что министерство готово к длительной работе по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

21:15 Касперович: главное, чтобы в сборной России не случилось борьбы группировок Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович высказался об определении окончательного состава национальной команды России на зимнюю Олимпиаду 2022 года.

21:12 Форум «Медицина молодая» пройдёт 7 декабря Междисциплинарный форум «Медицина молодая» пройдёт 7 декабря в рамках Года науки и технологий в России и Российской недели здравоохранения.

21:10 Власти Подмосковья заявили об эффективности системы видеонаблюдения «Безопасный регион» Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил об эффективности системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

21:09 В ВОЗ заявили о вероятном завершении пика заболеваемости COVID-19 в России в текущей волне Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» заявил, что Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне.

20:58 Россия уступила Швеции в 1/2 финала женского ЧЕ по кёрлингу Женская сборная России проиграла команде Швеции в полуфинальном матче чемпионата Европы 2021 года по кёрлингу в Норвегии.

20:57 Замгенпрокурора России назвал предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная» Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана.

20:56 FT: ВОЗ созывает экстренное совещание из-за найденного в ЮАР и Ботсване штамма COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 26 ноября, созывает экстренное совещание для обсуждения штамма COVID-19, обнаруженного в ЮАР и Ботсване и потенциально способного к быстрому распространению.

20:52 Россия до конца года направит дополнительные данные по «Спутнику V» в ВОЗ Российская сторона до конца текущего года направит во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) дополнительные данные по вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

20:50 Никита Высоцкий поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Лацио» Актёр и болельщик Никита Высоцкий поделился ожиданиями от матча пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА между «Локомотивом» и «Лацио».

20:47 Россия разгромила Азербайджан в отборе женского ЧМ по футболу Женская сборная России с крупным счётом переиграла команду Азербайджана в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2023 года.

20:44 В Северной Осетии после повторного голосования поддержали законопроект о QR-кодах Депутаты парламента Северной Осетии при повторном голосовании поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта.

20:38 Вирусолог Жемчугов высказался об идее введения QR-кодов для переболевших COVID-19 Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов высказался об идее введения QR-кодов для переболевших COVID-19.

20:35 Касперович: Халили добьётся очень больших результатов Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович поделился ожиданиями от будущих успехов россиянина Карима Халили.

20:34 Лукашенко заявил о планах США руками Польши, Украины и Прибалтики развязать войну Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты руками Польши, Украины и Прибалтики хотят развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе.

20:30 Касперович объяснил, почему Логинов решил готовиться со сборной России Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович рассказал, почему Александр Логинов принял решение тренироваться с российской национальной командой.

20:20 В МИД Сербии назвали историческим новый газовый контракт с Россией Соглашение о поставках газа, которое заключили российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич, является историческим. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

20:16 Силы и средства Черноморского флота России следят за эсминцем ВМС США Arleigh Burke Силы и средства Черноморского флота России следят за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke, который зашёл в Чёрное море.

20:15 Меркель и Зеленский провели переговоры Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

20:14 Шестой флот США сообщил о заходе в Чёрное море эсминца Arleigh Burke Эсминец ВМС США Arleigh Burke вошёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота Соединённых Штатов.

20:13 Власти Кузбасса заявили о корректировке плана операции по спасению шахтёров Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв в оперативном штабе на месте ЧП заявил, что план операции по поиску и спасению шахтёров шахты «Листвяжная» корректируется в связи с опасными условиями работы спасателей под землёй.

20:09 После ЧП на шахте в Кузбассе 35 человек числятся пропавшими без вести В настоящий момент 35 шахтёров числятся пропавшими без вести после аварии на шахте «Листвяжная», сообщил глава Кемеровской области Сергей Цивилёв в Telegram-канале.

20:05 «Металлург» обыграл минское «Динамо» по буллитам в матче КХЛ «Металлург» на своём льду одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:57 Уставный капитал РЖД будет увеличен на 180 млрд рублей Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым уставный капитал РЖД будет увеличен почти на 180,3 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

19:55 Врио МЧС России заявил об ухудшении ситуации в шахте «Листвяжной» в Кузбассе Ситуация в шахте «Листвяжной» в Кемеровской области ухудшается, поисково-спасательные работы приостановлены до утра. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

19:53 Токаев выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте в Кузбассе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

19:53 Беглов объяснил перенос ввода QR-кодов в Петербурге улучшением эпидситуации Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил перенос введения QR-кодов с 1 декабря на 27 декабря для заведений общепита и объектов розничной торговли улучшением эпидемиологической ситуации в городе.

19:49 Большунов выйдет на старт в спринте на этапе КМ в Руке Тренер Юрий Бородавко сообщил, что его подопечный Александр Большунов примет участие в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.

19:48 Ректор МГИК прокомментировал смерть Зимненко Ректор Московского государственного института культуры (МГИК) Арсений Миронов прокомментировал смерть народного артиста Леонида Зимненко, который долгое время работал в институте.

19:44 Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 51 Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 51. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

19:39 В БДТ рассказали о работе над спектаклем «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Худрук Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий рассказал о работе над спектаклем «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».

19:37 Фотовыставка «Персона» пройдёт в Краснодаре в декабре Фотовыставка «Персона» пройдёт 1—15 декабря в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

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19:32 Смолов остался в запасе на матч ЛЕ с «Лацио» Московский «Локомотив» и итальянский «Лацио» опубликовали составы команд на матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

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19:29 Эксперт рекомендовал не использовать проводные наушники во время зарядки смартфона Генеральный директор и основатель Neovolt.ru Роман Кусакин рекомендовал не использовать проводные наушники во время зарядки смартфона.

19:27 The Independent: учёные выявили новый опасный штамм COVID-19 Учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом COVID-19.

19:27 Кабмин России компенсирует авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы из Турции и Танзании Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления в 2021 году субсидий на компенсацию затрат авиакомпаниям на вывоз туристов из Турции и Танзании во время приостановления авиасообщения из-за пандемии.

19:26 Туроператоры назвали Египет лидером среди зарубежных направлений на Новый год Египет стал лидером среди зарубежных направлений на Новый год, заявили в пресс-службе туроператора «Интурист». На эту страну приходится около 42% бронирований.

19:25 Турэксперты рассказали о самых дорогих направлениях для отдыха Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказали о самых дорогих направлениях для отдыха.

19:24 Посол Украины призвал Германию предусмотреть отказ от российских энергоносителей Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал новое немецкое правительство после инаугурации сразу сформулировать «кодекс последствий военной интервенции России», в котором будет предусмотрен полный отказ от поставок российских энергоносителей.