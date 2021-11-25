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Cтолтенберг после встречи с Дудой: мы призываем Россию к более прозрачным действиям

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НАТО соблюдает бдительность и поддерживает Украину как в политических, так и в практических вопросах, заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО пояснил, что это вовсе не угроза в адрес России, которую он призвал к снижению напряжённости, сообщает Gazeta Prawna.
Cтолтенберг после встречи с Дудой: мы призываем Россию к более прозрачным действиям
Reuters

Увеличение военного присутствия России на границе с Украиной было одной из тем на сегодняшней встрече с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции. «Мы видим большую и необычайную концентрацию сил в сочетании с агрессивной риторикой, а также дезинформацией, которую распространяет Москва», — пояснил он. 

«Мы призываем Россию предпринять действия, способствующие повышению уровня прозрачности, снижению напряжённости и разрядке», — заявил Столтенберг. «НАТО соблюдает бдительность, и мы продолжаем поддерживать Украину как в политических, так и в практических вопросах. Это не угроза для России. НАТО помогает Украине защищаться от агрессии», — добавил он.

Согласно его словам на следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО в Риге с целью обсуждения ситуации в плане безопасности. Также будет иметь место их встреча с коллегами с Украины и из Грузии. «Это веские доказательства нашей поддержки», — резюмировал генсек НАТО.

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источник
Gazeta Prawna Польша Европа
теги
Анджей Дуда Йенс Столтенберг Польша Россия Украина
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