Hill: Столтенберг объявил штурм Капитолия «атакой на ключевые ценности НАТО»

В свежем интервью глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что считает январское нападение на здание американского парламента «атакой на ценности» военного блока. При этом он признался, что верит в будущее демократии в США, передаёт The Hill.
Январский штурм Капитолия был «атакой на ценности НАТО». Такое мнение в недавнем интервью высказал руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет The Hill.
«Я рассматриваю это как нападение на демократические институты Соединённых Штатов и, следовательно, на ключевые ценности НАТО», — заявил генеральный секретарь. При этом он добавил, что всё ещё верит в будущее американской демократии.
«Я уверен, что наш самый большой союзник... останется сильной демократией», — сказал Столтенберг, отметив, что ранее страна «переживала трудные времена и кризисы, но всегда выходила с твёрдой приверженностью демократическим институтам».
На днях Стива Бэннона, экс-советника Дональда Трампа, который отказался давать показания законодателям о событиях 6 января, обвинили в неуважении конгрессу. Член палаты представителей Адам Шифф предположил, что это должно вдохновить остальных свидетелей к сотрудничеству с парламентским комитетом.
«И теперь свидетели видят следующее: если они не будут сотрудничать, если они не выполнят свой законный долг при получении повестки, то их тоже могут привлечь к ответственности. Это окажет очень сильное влияние на принятие решений», — заявил конгрессмен.
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