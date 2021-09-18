CBS: вашингтонская полиция делает всё, чтобы не допустить новый штурм Капитолия

Правоохранительные органы решили не рисковать и хорошо подготовиться к протесту, который должен состояться у здания американского парламента в эту субботу. Власти Вашингтона возвели вокруг Капитолия несколько линий ограждений и привели в повышенную готовность порядка 1000 полицейских, а также 100 бойцов Национальной гвардии, которые могут быть использованы для разгона демонстрации, передаёт CBS News.

Полиция Вашингтона не собирается полагаться на волю случая при подготовке к завтрашнему митингу в поддержку тех, кого обвиняют в штурме американского Капитолия. В сети ходят новые разговоры о потенциальных беспорядках. С подробностями корреспондент CBS News Джефф Пегейс.

Сегодня вечером Капитолийский холм находится в состоянии повышенной готовности. Здесь несколько линий защиты, состоящих из баррикад, ограждений и камер видеонаблюдения. Подразделения кинологов патрулируют находящийся неподалёку железнодорожный вокзал.

Шеф полиции Капитолия признал, что существует вероятность беспорядков.

ДЖЕФФ ПЕГЕЙС, корреспондент CBS News: На ваш взгляд, являются ли эти угрозы насилия реальными?

ТОМ МЭНДЖЕР, шеф полиции Капитолия: Мы не знаем этого наверняка. Но мы точно знаем, что разговоры, которые мы слышали перед 6 января, очевидно, оказались… многие из этих угроз действительно оказались реальными.

ДЖЕФФ ПЕГЕЙС: Завтра участники протеста соберутся где-то в этом месте. Как вы видите, здесь установили баррикады. Они смогут увидеть Капитолий, но здание всё ещё будет находиться примерно в четверти мили отсюда. И, вероятно, ближе их (протестующих. — ИноТВ) не подпустят.

6 января было гораздо меньше мер безопасности. И последовавшая атака, в ходе которой были ранены более 100 сотрудников полиции и погибли пять человек, заставила полицию Капитолия в этот раз задействовать потенциально 1000 полицейских. Кроме того, 100 бойцов Национальной гвардии будут наготове в нескольких кварталах от Капитолия.

По расчётам властей, 700 человек придут на митинг в поддержку арестованных за свои действия 6 января. Эксперты опасаются, что это собрание может стать местом вербовки для последующих насильственных акций.

ТОМ УОРРИК, экс-заместитель помощника главы Министерства внутренней безопасности США: Следует внимательно отнестись к идее, что этот митинг создаёт возможность для организации сети (единомышленников. — ИноТВ). И я думаю, что нам нужно беспокоиться не о том, что произойдёт в субботу, а о том, как изменится и трансформируется это движение.

ДЖЕФФ ПЕГЕЙС: Есть ещё кое-что, за чем следит полиция, — ответные акции протеста, которые могут привести к столкновениям. Кроме того, некоторые онлайн-группы призывают участников не приходить сюда. QAnon советует сторонникам держаться подальше от этого места, называя митинг «ловушкой правоохранительных органов». Нора?

Хм. Джефф Пегейс, спасибо.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2021 года.