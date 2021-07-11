Fox News: пока американские города бьют рекорды по преступлениям, конгресс заботится лишь о собственной безопасности

Полиция Капитолия США собирается расширить свой штаб сотрудников и открыть новые подразделения, чтобы усилить охрану законодателей. Всё это происходит на фоне роста количества насильственных преступлений и сокращения финансирования служб правопорядка по всей стране, сообщает Fox News.

По всей стране значительно выросло количество насильственных преступлений. Такие города, как Чикаго, устанавливают рекорды по насильственным преступлениям каждые выходные. Иными словами, сейчас вы находитесь в гораздо большей опасности, чем были в течение долгого времени, на протяжении десятилетий.

Что делают правительство и конгресс для вашей защиты? Ровным счётом ничего. Но вы будете рады услышать, что они защищают самих себя за ваш счёт. Полиция Капитолия США анонсировала открытие региональных подразделений в Тампе (штат Флорида), в Сан-Франциско (штат Калифорния), и их количество планируется увеличить. Судя по всему, ни у кого в конгрессе это не вызывает возражений. Они лишают финансирования вашу полицию и вынуждают вас платить больше за собственную защиту.

Сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон — один из самых смелых людей в этом органе государственной власти. Мы рады его приветствовать в нашей сегодняшней программе. Сенатор, большое спасибо за участие. Трудно не заметить резкого отличия в этой ситуации. Выходит, что люди остаются без полицейской защиты, а конгресс решает её для себя увеличить?

РОН ДЖОНСОН, сенатор-республиканец от штата Висконсин: Вы правы, Такер. Давайте говорить откровенно: я поддерживаю все силы правопорядка в отличие от демократов. Они поддерживают только те силы правопорядка, которые охраняют их.

Факт заключается в том, что оперативные сотрудники полиции выполнили образцовую работу, защитив членов конгресса. Но их руководство, руководство конгресса, руководство полиции Капитолия США дискредитировали этих полицейских и их миссию.

И теперь они (полиция Капитолия США. — ИноТВ) хотят расширить свою задачу и действовать за пределами Капитолийского холма. Но они должны сосредоточиться на своём провале 6 января. Они должны сосредоточиться на защите столицы, конгресса, который находится в столице, а не других штатов.

Защита членов конгресса должна быть ответственностью штатов. Штаты должны защищать своих местных законодателей, а не полиция Капитолия. Нам не нужно, чтобы очередное федеральное агентство следило и совало свой нос в дела американских граждан, как одно из них (АНБ. — ИноТВ) уже безобразно делало в вашей ситуации. (АНБ. — ИноТВ)

Сама картина происходящего превращает людей в радикалов. Нам говорят, что нельзя защищать государственную границу стеной, потому что это проявление расизма, но при этом вокруг конгресса возводится стена, чтобы оградиться от американских граждан. Мне интересно, понимают ли люди, которые находятся внутри здания, как всё это смотрится со стороны? Это выглядит нехорошо. Очень нехорошо.

РОН ДЖОНСОН: Многие из нас это понимают. Но опять же: демократам нравится такая интерпретация событий. Это ограждение нужно было свернуть сразу после дня инаугурации, но ему позволили остаться, потому что оно продвигает ложную точку зрения, согласно которой 75 миллионов американцев, проголосовавших за Трампа, являются потенциальными внутренними террористами, и столицу необходимо от них защитить.

Вот что происходит сейчас. И с тем, с чем вы сталкиваетесь сегодня, я имею дело уже на протяжении шести лет — это «глубинное государство». Лорд Актон говорил: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». И как мы выяснили, эти правительственные агентства под завязку наполнены людьми, которые продвигают цели демократов. Демократы с большой радостью поддерживают эти агентства, комитет по разведке.

Такер, против меня вели шпионские операции, создавали фальшивую разведывательную информацию, которая засекречивалась, а потом просачивалась в СМИ. Моё возмущение не знает границ. Я хочу помочь вам, я ценю храбрость, с которой вы взялись за разоблачение. Это единственная надежда на решение этой проблемы.

Да, это преступно и ужасно. Благодарим вас за выступление на нашей передаче. Сенатор Рон Джонсон от штата Висконсин. Спасибо.

РОН ДЖОНСОН: Доброго вечера.

Дата выхода в эфир 10 июля 2021 года.