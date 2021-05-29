NYT: «продемонстрировали преданность Трампу» — республиканцы не дали создать комиссию по расследованию штурма Капитолия

Представители Республиканской партии заблокировали создание комиссии по расследованию штурма Капитолия 6 января, пишет The New York Times. Республиканцы, как считает издание, таким образом ясно продемонстрировали свою преданность бывшему президенту США Дональду Трампу и свою политическую заинтересованность в том, чтобы этого расследования не было.

Республиканцы заблокировали создание независимой комиссии по расследованию мятежа на Капитолийском холме 6 января, пишет The New York Times.



Представители Республиканской партии, как отмечает издание, впервые в этом году воспользовались имеющейся у них возможностью блокирования законопроектов в сенате, чтобы поставить крест на инициативе, нацеленной на то, чтобы составить полную картину о самом смертоносном нападении на Конгресс за столетия.



Пятничное голосование в сенате ярко продемонстрировало преданность республиканцев бывшему президенту США Дональду Трампу и их политическую заинтересованность в том, чтобы оградить себя от расследования, которое может очернить их партию.



Они опасались следствия, которое напомнило бы избирателям о последствиях лжи Трампа насчёт выборов, а также о том, как законодатели-республиканцы потакали этой лжи, побуждая своих сторонников к насилию, говорится в статье.



Теперь почти гарантировано не будет никакого всестороннего внепартийного расследования ни коренных причин нападения, ни поведения бывшего президента США, ни каких-либо связей между его союзниками в конгрессе и бунтовщиками.



Как напоминает издание, сразу же после штурма Капитолия члены обеих политических партий согласились с необходимостью провести расследование случившегося. Однако большинство республиканцев с тех пор изо всех сил старались забыть про этот эпизод, а некоторые активно пытались отрицать или преуменьшать реальность того, что произошло.

В пятницу только шесть республиканцев присоединились к демократам, чтобы поддержать продвижение меры по созданию независимой комиссии. Финальное голосование — 54 голоса против 35 — не обеспечило поддержки 60 сенаторов, необходимых для того, чтобы обойти блокировку законопроекта со стороны республиканцев.



Это голосование обернулось сокрушительным поражением для сторонников создания комиссии, по мнению которых она была единственным способом составить действительно полный отчёт о беспорядках для поляризованной нации.



Некоторые республиканцы выразили недовольство своей партией за её действия по блокированию законопроекта. По мнению этих законодателей, их однопартийцы поставили политику выше желания разобраться в том, что обещало оказаться «мрачным набором фактов».



А сенатор-демократ Чак Шумер заявил следующее: «Помнят ли мои коллеги-республиканцы, как разъярённая толпа призывала к казни (бывшего вице-президента США. — ИноТВ) Майка Пенса, помнят ли они импровизированную виселицу у Капитолия? Позор Республиканской партии за попытку скрыть ужасы того дня из-за того, что они боятся Дональда Трампа».