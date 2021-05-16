ABC News: в США создадут специальную комиссию по расследованию атаки на Капитолий

Партии демократов и республиканцев в США согласовали создание комиссии по расследованию штурма Капитолия 6-го января 2021 года, сообщает ABC News. Отмечается, что в состав комиссии войдёт 10 независимых экспертов.

Сегодня в Вашингтоне, после месяцев напряжённых переговоров, демократы и республиканцы согласовали создание специальной комиссии для расследования атаки на Капитолий 6-го января, наподобие той, что была организована после терактов 11 сентября 2001 года. Давайте поговорим с нашим корреспондентом в Белом доме Мэри Брюс. Мэри, сегодня обе партии позитивно отзываются о достигнутом соглашении, но есть ли ещё препятствия, которые нужно преодолеть?

МЭРИ БРЮС, корреспондент ABC News: Да есть, и сейчас их активно обсуждают, но демократы и республиканцы действительно достигли соглашения о создании комиссии из 10 сторонних экспертов, с целью расследования событий 6-го января. Однако не все республиканцы довольны масштабом происходящего: к примеру, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти хотел бы, чтобы комиссия расследовала более широкий спектр событий.

Также республиканцам и демократам предстоит согласовать наделение комиссии правом вызывать в суд. Тем не менее, процесс продолжается: в Палате представителей планируют голосовать по этому вопросу на следующей неделе.

Будет необычно увидеть единство партий — не стоит забывать, что всё это происходит спустя неделю после того, как некоторые республиканцы из Палаты представителей пытались замять то, что произошло в тот день. Сегодня демократы заявили о намерении осудить республиканцев, назвавших атаку на Капитолий «обычной туристической прогулкой».

МЭРИ БРЮС: Да, демократ-конгрессмен Дэвид Чичиллине сейчас собирается составить выговор троим своим коллегам-республиканцам, которые раннее попытались замять произошедшее и переписать историю того, что случилось 6-го января. В начале этой неделе мы слышали, как некоторые республиканцы сказали, что погромщики, цитирую «прошли в Капитолий в законном порядке», сравнив всё с обычным туристическим визитом и отметив, что называть это массовыми беспорядками неверно.

Этот видеоряд, очевидно, перечёркивает такие аргументы. Это была Мэри Брюс, спасибо.

Дата выхода в эфир: 15 мая 2021 года