Высокопоставленные американские политики от Демократической партии пытаются связать штурм Капитолия с Россией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Судя по всему, новая администрация Джо Байдена готовится к очередной антироссийской кампании, полагает немецкое издание. Об этом свидетельствуют заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола и других демократов.
Множатся свидетельства тому, что новый президент США Джо Байден и другие демократы собираются начать очередную антироссийскую кампанию после прихода к власти, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В преддверии этого высокопоставленные политики уже начали связывать штурм Капитолия с главой Кремля Владимиром Путиным.
«Этот президент просто инструмент Путина, — сказала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси о президенте Дональде Трампе через день после беспорядков в Вашингтоне. — Цель Путина заключалась в том, чтобы сдержать распространение демократии в мире. Вот чего он хотел. И ему в этом долгое время помогал Дональд Трамп». Бывший советник президента США Барака Обамы Бен Родс написал у себя в Twitter: «Это день, которого ждал Владимир Путин с того момента, как, ещё будучи офицером КГБ, в конце холодной войны вынужденно покинул ГДР».
Экс-посол США в России Майкл Макфол также прокомментировал штурм Капитолия: «Сегодня Трамп сделал ещё один, надеюсь, последний подарок Путину. Ни один президент в истории Соединённых штатов не сделал так много, чтобы испортить нашу репутацию в мире, усилив тем самым наших противников-автократов». В Национальном центре контрразведки и безопасности США заявили: «Пока в американском Капитолии совершалось насилие, Россия наслаждалась шоу». «Путинисты радуются конфликту в США», — написал у себя в соцсетях российский блогер Алексей Навальный.
В своих прошлых выступлениях Джо Байден не раз чётко давал понять, что считает Китай и Россию противниками США, с которыми он собирается бороться. Новая администрация Белого дома попытается использовать Германию в своих интересах на геополитической шахматной доске мира. Берлин ожидают очень напряжённые отношения с Пекином, Москвой, Лондоном и Анкарой, заключает издание.
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