«Бесценный материал»: Bloomberg объяснил, почему беспорядки в Вашингтоне стали подарком для Путина и Си Цзиньпина

Беспорядки в Вашингтоне и проникновение протестующих в Капитолий стали очередным подарком США Владимиру Путину и Си Цзиньпину, так как они помогают им обосновать тезис о том, что любая смена власти — это дорога к анархии, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, даже несмотря на то, что основные столпы американской политической системы никуда не делись, подобные события также подрывают образ США как эталонной демократии.

В последние несколько месяцев США вряд ли смогли бы осыпать мировых автократов большим количеством пропагандистских подарков, даже если бы они того захотели, пишет Bloomberg.



Первым подарком стал неправильный подход к пандемии коронавируса, которая вырвалась из-под контроля; за ним последовал хаос на выборах и отказ действующего президента признавать их итоги. Теперь же дело дошло до штурма Капитолийского холма мародёрами-протестующими, чьё бесчинство транслировалось в прямом эфире и не встречало практически никакого сопротивления со стороны полиции.



Для президента России Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина и любого другого лидера, который стремится показать, что смена власти — это верная дорога к анархии, а сами они — это истинные хранители стабильности, всё это представляет собой бесценный материал. Подобные события помогают им оправдать закручивание гаек в отношении оппозиции, а также ведут к тому, что США с меньшим основанием могут выступать в качестве поборника демократии.



Разумеется, продолжает агентство, шокирующие кадры несколько сгущают краски и способствуют переоценке ущерба, нанесённого США. Избранный президент Джо Байден вступит в должность уже через две недели, в то время как столпы, на которых стоит вся американская политическая система, никуда не делись.



Однако негативные долгосрочные последствия событий последних месяцев — вишенкой на торте которых стало первое с 1814 года крупномасштабное вторжение в Капитолий, инспирированное собственным президентом, — вызывают огромную тревогу, особенно в среде тех людей, которые борются за свободу в других странах. Речь всё же идёт не о волнениях в Бишкеке, вызванных подозрениями в фальсификации выборов, а о насилии в ходе передачи власти в Вашингтоне.



Государственные СМИ в Китае, России и ряде других стран, которые с восторгом освещали ноябрьские беспорядки и воинственные речи Дональда Трампа, теперь с таким же восторгом демонстрируют кадры бунтовщиков с флагами на фоне Капитолия, а также скрывающихся внутри здания законодателей.



Между тем, как и в случае с тестом Роршаха, каждый видит в этом хаосе то, что хочет видеть. В частности, корреспондент китайского госиздания The Global Times сравнил события у Капитолия с вторжением продемократических сил в законодательный совет Гонконга в 2019 году. Газета также опубликовала на эту тему злорадный обзор с целью показать столкновения в Вашингтоне на фоне строго регламентированной борьбы Китая с COVID-19.



Польское телевидение сравнило американских протестующих с собственной оппозицией. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова просто процитировала специалиста по России и бывшего главу московского бюро CNN Джилл Догерти: «Соединённые Штаты никогда больше не смогут сказать миру, что они являются эталоном демократии».



Примечательно при этом то, что на данный момент подобных комментариев выходит меньше, чем в ноябре: делать их работу различным пропагандистам помогают кадры, поступающие с места событий.



Тем временем, в заявлениях авторитарных лидеров эхом отдаются комментарии Госдепа, которые тот даёт, когда в какой-то далёкой стране на выборах начинаются беспорядки. Турция, например, сообщила, что «с беспокойством» следит за ходом событий, а также призвала «все стороны в США сохранять спокойствие и благоразумие».



Всё это влечёт за собой три тревожных следствия. Во-первых, процесс мирной передачи власти осложнится, что укрепит любимый тезис авторитаристов о том, что любая смена лидеров равносильна сползанию страны в хаос. Ставка на стабильность уже позволила Путину оправдать поправки в конституцию, которые дадут ему возможность вновь баллотироваться в президенты в 2024 году по истечению нынешнего срока. По его мнению, у России нет времени на состязание между его потенциальными преемниками. Что же касается Китая, то тот отменил ограничение на срок полномочий своего лидера ещё в 2018 году. Между тем, в обеих странах типичный ответ на любую критику — вне зависимости идёт ли речь о подходе к госуправлению или борьбе с пандемией — звучит следующим образом: «А вот у них всё ещё хуже».



Во-вторых, беспорядки в США позволяют авторитарным лидерам закрутить гайки в отношении оппозиции. По их мысли, события в Вашингтоне — это наглядный пример того, что происходит, когда маргинальные элементы срываются с катушек, а общество начинает трещать по швам.



В-третьих, завалив свой самый главный экзамен, США столкнутся со значительными трудностями, когда будут пытаться играть роль маяка демократии или, иными словами, роль, которую они играли на протяжении многих десятилетий.



В крайнем случае могут сбыться прогнозы некоторых аналитиков, которые поспешили провести параллели между инцидентом в Вашингтоне и Пивным путчем 1923 года. Тем не менее стоит отметить, что будущее не предопределено. Американцы начинают осознавать жестокую, но подзабытую истину: демократия может быстро обветшать, если этому не помешать.



«По сути, дальнейшее развитие событий будет играть более важную роль, чем то, что мы только что видели. США удалось сосчитать голоса на выборах в самый разгар хаоса ещё в ноябре. Если страна сумеет подлатать дыры в социальном полотне и восстановить свою политику, это станет уроком демократии, который окажется полезнее многолетних проповедей», — подытоживает Bloomberg.