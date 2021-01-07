CBS: несмотря на просьбы Трампа отменить результаты выборов, Пенс объявил о победе Байдена

23:47
Каминский выделил положительные тенденции в сборной России по биатлону
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о прогрессе спортсменов в последнее время.
23:38
Глава Пентагона пообещал мирную передачу власти Байдену
Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер прокомментировал беспорядки в Капитолии США. Он осудил «акты насилия против демократии».
23:38
Сотников раскрыл подробности выступления своего экипажа на пятом этапе «Дакара»
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал выступление своего экипажа на пятом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
23:30
Плющев отметил игру вратаря молодёжной сборной России Аскарова на МЧМ
Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался об игре вратаря команды Ярослава Аскарова на чемпионате мира в Канаде.
23:21
Глава ГУ Генштаба рассказал о сложности подготовки визита Путина в САР
Начальник Главного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков рассказал, каким сложным стало решение о готовности гарантировать безопасность президента Владимира Путина во время поездки в Сирию в январе 2020 года.
23:20
Каминский заявил о спокойном отношении к безмедальной серии сборной России
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский признался, что его не смущает длительная безмедальная серия команды в Кубке мира.
23:06
Axios: сервис Twitch деактивировал аккаунт Трампа
Видеостриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, деактивировал аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя сервиса.
22:59
Стали известны причины 20-минутного штрафа Каргинова на «Дакаре»
Заместитель руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал наложенные на экипаж Андрея Каргинова санкции после пятого этапа ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
22:52
Звонарёва пробилась во второй круг турнира в Абу-Даби, где встретится со Свитолиной
36-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва, занимающая сейчас 164-ю позицию в мировом рейтинге, пробилась во второй круг турнира в Абу-Даби.
22:50
Учёные обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания
Европейские учёные обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания во время исследования процесса восстановления пациентов после COVID-19.
22:42
Антон Миранчук рассказал о шутках Дзюбы
Футболисты сборной России заявили, что Артём Дзюба мог бы стать стендап-комиком.
22:39
Фигурист Майоров рассказал о ситуации с COVID-19 в Швеции
Выступающий за Швецию фигурист Николай Майоров рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на жизнедеятельности граждан этой страны.
22:38
Пелоси выступила за немедленное отстранение Трампа от власти
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа очень опасным человеком, который не может возглавлять страну. Она потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.
22:21
Байден обвинил Трампа в использовании «лексики диктаторов»
Избранный президент США Джо Байден назвал события в Капитолии хаосом, который стал результатом нападок главы государства Дональда Трампа на демократию.
22:16
«СКА-Нефтяник» завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом
Хабаровский «СКА-Нефтяник» в третий раз кряду завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом.
22:03
CNN: министр транспорта США уходит в отставку
Министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
21:58
Олейник вспомнил время, когда питался лапшой быстрого приготовления
Бывший украинский боец ММА Алексей Олейник, ныне выступающий за Россию, рассказал, как жизненные трудности помогли ему добиться определённых карьерных успехов.
21:52
Бывший футболист «Алании» трудоустроился в клубе четвёртого дивизиона Испании
Бывший игрок мадридского «Реала», владикавказской «Алании» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте подписал контракт с клубом «Расинг Мурсия» из четвёртого дивизиона Испании.
21:47
Британия продолжит поддерживать Гуаидо после выборов в Венесуэле
Британское правительство не признаёт новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы и продолжает поддерживать лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Об этом заявил глава Форин Офис Доминик Рааб.
21:46
Адвокат назвал несправедливо жестоким решение привлечь Бензема к суду по делу о шантаже Вальбуэна
Сильвен Кормье, адвокат форварда «Реала» Карима Бензема, прокомментировал вызов своего подзащитного в суд Версаля.
21:31
Граница Франции с Британией останется закрытой до новых распоряжений
Граница Франции с Великобританией останется закрытой, пока не поступят новые распоряжения французских властей, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
21:30
Tuttomercato: «Боруссия» хочет купить Азмуна у «Зенита»
Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести нападающего петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна.
21:17
Квартира олимпийской чемпионки по гимнастике Шкурихиной сгорела в рождественскую ночь
В квартире олимпийской чемпионки Пекина-2008 по художественной гимнастике Дарьи Шкурихиной произошёл пожар.
21:15
Стоимость биткоина превысила $40 тысяч
Стоимость биткоина побила исторический рекорд, превысив психологическую отметку в $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk.
21:07
Джонсон считает, что Трамп «подстрекал людей штурмовать Капитолий»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает неправильным, что американский президент Дональд Трамп «подстрекал людей штурмовать Капитолий».
20:58
Гасанова с победы стартовала на турнире в Абу-Даби
Российская теннисистка Анастасия Гасанова одолела представительницу Германии Мону Бартель в первом круге женского турнира в Абу-Даби.
20:52
Суд в США приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы
Американский суд приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения по делу о киберпреступлениях.
20:49
Кирьяков призвал Головина не обращать внимания на сравнения с царём
Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков скептически воспринял хвалебные эпитеты в адрес полузащитника «Монако» Александра Головина после его гола в ворота «Лорьяна».
20:43
Сотников стал победителем пятого этапа «Дакара» после наказания Каргинова
Гонщик команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов и белорус Алексей Вишневский на МАЗ получили штраф в 20 и 2 минуты соответственно по итогам пятого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
20:39
В сенате США предложили отстранить президента от власти
Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить президента Дональда Трампа от власти.
20:36
Кирьяков считает, что забитый мяч добавит Головину веры в себя
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.
20:24
Эксперт прокомментировал продление блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях
Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT прокомментировал заявление главы Facebook Марка Цукерберга о том, что аккаунты президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены как минимум ещё две недели.
20:19
Рамос показал, как ловит ртом снежинки на футбольном поле
Капитан «Реала» Серхио Рамос продемонстрировал, как относится к снегу.
20:12
Эксперт дал рекомендации по защите от новой схемы обмана по телефону
Блогер, программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин дал рекомендации по защите от новой схемы обмана по телефону.
20:10
Власти Москвы рассказали о строительстве станций БКЛ «Карамышевская» и «Мнёвники»
Власти Москвы рассказали о строительстве станций «Карамышевская» и «Мнёвники» Большой кольцевой линии метрополитена.
20:10
Андрей Мерзликин рассказал о спектакле «Лес»
Актёр Андрей Мерзликин рассказал о спектакле «Лес».
20:09
Эксперт оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.
20:08
В Татарстане завели уголовное дело из-за гибели трёхлетней девочки
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за гибели трёхлетней девочки.
20:08
Мэр Вашингтона назвала внутренним терроризмом вторжение в Капитолий
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер назвала вторжение протестующих в здание конгресса США «актом внутреннего терроризма».
20:07
Врач рассказал о наиболее частых зимних лор-болезнях
Руководитель лор-клиники, оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о наиболее частых зимних лор-болезнях.
20:06
Bloomberg: Илон Маск стал богатейшим человеком мира
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обошёл основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира, передаёт Bloomberg.
19:59
В Госдуме прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил заявление главы Facebook Марка Цукерберга о том, что аккаунты президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены минимум ещё две недели.
19:57
Футболист из чемпионата Португалии Аполинарио умер в возрасте 24 лет
Бразильский футболист Алекс Аполинарио, выступавший за «Алверку» из третьего дивизиона Португалии, скончался в возрасте 24 лет.
19:45
Стрелявший в женщину полицейский Капитолия США отстранён от службы
Полицейский Капитолия США, который стрелял в женщину во время беспорядков в конгрессе, отстранён от службы до окончания расследования. Об этом заявил глава полиции Капитолия Стивен Сунд.
19:45
СКА пропустил четыре шайбы от «Локомотива» в матче КХЛ
Ярославский «Локомотив» одержал победу на своём льду над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:1).
19:41
Украинскую теннисистку Ястремскую временно отстранили за допинг
Украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена от выступлений Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
19:35
Почётный глава ОКР Жуков назвал завышенными ожидания от молодёжной сборной на МЧМ
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением о выступлении молодёжной сборной на чемпионате мира в Канаде.
19:28
Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в конгрессе США
Более 50 полицейских пострадали во время беспорядков в здании конгресса США, сообщила пресс-служба полиции Капитолия.
19:24
Цукерберг заявил о продлении блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях
Аккаунты президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены минимум ещё две недели, заявил глава Facebook Марк Цукерберг.
19:22
Дзюба предложил Соболеву и Лунёву сняться в роли Фредди Крюгера
Артём Дзюба заявил, что его партнёр по сборной России Фёдор Кудряшов мог бы стать актёром.