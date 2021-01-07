CBS: несмотря на просьбы Трампа отменить результаты выборов, Пенс объявил о победе Байдена

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19:59 В Госдуме прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил заявление главы Facebook Марка Цукерберга о том, что аккаунты президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены минимум ещё две недели.

19:57 Футболист из чемпионата Португалии Аполинарио умер в возрасте 24 лет Бразильский футболист Алекс Аполинарио, выступавший за «Алверку» из третьего дивизиона Португалии, скончался в возрасте 24 лет.

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