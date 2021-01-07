CBS News: 4 человека погибли, конгресс возобновил работу — так закончился штурм Капитолия сторонниками Трампа

Четыре человека погибли, 52 — арестованы, 14 сотрудников столичной полиции получили ранения — так завершились события на Капитолийском холме с участием агрессивно настроенных сторонников Дональда Трампа, которые вторглись в здание конгресса США, чтобы помешать подсчёту голосов выборщиков, передаёт CBS News. Для подавления насилия были привлечены представители Национальной гвардии. В итоге территория Капитолийского холма находится под контролем правоохранителей, работа конгресса возобновлена.
Четыре человека погибли в ходе ожесточённых протестов, устроенных сторонниками Трампа на Капитолийском холме, сообщает CBS News со ссылкой на полицию Вашингтона.
Одна женщина была застрелена внутри здания конгресса офицером полиции Капитолия в штатском. Произошло это после того, как она вторглась на территорию Капитолия и попыталась проникнуть в помещение, где заседает палата представителей.
Её доставили в местную больницу, где позже констатировали смерть.
Этот инцидент теперь изучает отдел внутренних расследований полиции Вашингтона, который и занимается следственными мероприятиями по всем смертям с участием столичных полицейских.
По данным вашингтонской полиции, погибшая женщина была гражданским лицом и не являлась сотрудником правоохранительных органов.
Ещё три человека — двое мужчины и одна женщина — умерли «в окрестностях Капитолия» в результате «отдельных неотложных медицинских ситуаций».
Глава столичной полиции Роберт Конти не раскрыл личность ни об одного из погибших. Он также не уточнил, какие конкретно проблемы со здоровьем стали причиной смерти этих людей.
Как отмечает издание, выстрелы на Капитолийском холме прозвучали после того, как агрессивно настроенные сторонники президента Трампа ворвались в здание Капитолия, где проходило заседание обеих палат конгресса, в ходе которого должны были быть подсчитаны голоса выборщиков и подтверждена победа избранного президента Джо Байдена.
Комплекс Капитолия был закрыт, законодатели эвакуированы, а подсчёт голосов выборщиков приостановлен. Для подавления насилия были привлечены представители Национальных гвардий Вирджинии, Мэриленда и округа Колумбия.
По меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения, в том числе один офицер, которого затащили в толпу. Были обнаружены шесть единиц огнестрельного оружия и две самодельные бомбы, а также коктейли Молотова.
Несколько часов спустя после вторжения в здание конгресса правоохранительные органы объявили о том, что территория Капитолия взята под контроль. По данным полиции, было арестовано 52 человека.
Члены конгресса от обеих партий возобновили подсчёт голосов выборщиков, сообщает CBS News.
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