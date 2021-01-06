ABC4: американский конгрессмен-пастор прокололся на незнании значения слова «аминь»

Американский конгрессмен Эмануэль Кливер, пастор Объединённой методистской церкви, завершил вступительную молитву первого дня работы конгресса 117-го созыва словами «аминь и женщина» («amen and a woman»), сообщает ABC4. Это выступление вызвало критику в его адрес. В частности, Дональд Трамп-младший напомнил политику, что «аминь» — это отнюдь не гендерное слово, и означает оно: «Да будет так».
Конгрессмен от штата Миссури и пастор-методист Эмануэль Кливер столкнулся с негативной реакцией в свой адрес, после того как завершил вступительную молитву первого дня работы конгресса 117-го созыва словами «amen and a woman» (аминь и женщина. — ИноТВ), сообщает ABC4.
Он, по всей видимости, по ошибке принял первое слово за сочетание «a man» — мужчина.
Дональд Трамп-младший выразил в Twitter своё недовольство случившимся, напомнив пастору, что слово «аминь» «не является гендерным словом».
«Вступительная молитва для конгресса 117-го созыва закончилась словами «аминь и женщина». Аминь на латыни означает: «Да будет так». Это не гендерное слово, однако это не остановило их от сумасшествия. Вы за это голосовали?» — написал он в своём твите.
Конгрессмен-республиканец из Флориды Мэтт Гаец ретвитнул сообщение Трампа-младшего, отметив: «Конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц теперь можно называть только «Вассерпёрсон-Шульц» («person» в переводе с англ. «человек». — ИноТВ).
Сам Кливер написал, что для него было честью выступить со вступительной молитвой, однако он никак не отреагировал на критику в свой адрес.
Согласно словарям, «аминь» происходит от древнееврейского слова, означающего «истина», «верно». Сегодня самое распространённое толкование этого слова: «Истинно так» или «Да будет так!»
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