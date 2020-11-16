Euronews: христиане Европы протестуют против отмены церковных служб в период карантина

Верующие в разных странах Европы требуют от властей снять запрет на проведение церковных служб во время карантина. По мнению прихожан и священнослужителей, власти могут выдвигать санитарные требования, касающиеся безопасного формата проведения богослужений, но не имеют права их запрещать. Тысячи французов приняли участие в посвящённой этому акции протеста, передаёт Euronews.
Верующие в разных странах Европы требуют от правительств разрешить церковные службы. В крупнейших городах Франции католики в воскресенье вышли на акции протеста против политики локдауна.
По мнению прихожан и священнослужителей, власти могут выдвигать требования, которые касаются социальной дистанции и максимального числа молящихся, но принципиальные вопросы — проводить или отменять службу — должна решать церковь.
МУЖЧИНА: Одна из фундаментальных ценностей Республики — уважение верований каждого. У нас не антиклерикализм, мы уважаем религии! Мы не просим ничего сверх того, чтобы в субботу ходить по магазинам, а в воскресенье — на мессу.
ЖЕНЩИНА: Мне не хватает церкви. Это часть каждого из нас, это душа! Есть дух и есть тело. Но сейчас чего-то не достаёт.
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